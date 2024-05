La Société Canadian Tire annonce ses résultats pour le premier trimestre de 2024





TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») a publié aujourd'hui les résultats de son premier trimestre clos le 30 mars 2024.

Les ventes comparables consolidées 1 ont diminué de 1,6 pour cent, comparativement à une diminution de 2,5 pour cent au premier trimestre de 2023.

ont diminué de 1,6 pour cent, comparativement à une diminution de 2,5 pour cent au premier trimestre de 2023. Le bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé1 s'est établi à 1,38 $, comparativement à un BPA dilué de 0,13 $ et à un BPA normalisé de 1,00 $ au premier trimestre de 2023.

« Notre résilience opérationnelle nous a permis de naviguer dans le contexte macroéconomique actuel. Nous sommes ravis de la performance de l'entreprise ce trimestre. Notre secteur Détail a enregistré des résultats solides, notamment grâce à l'appréciation de la marge sur les articles au cours du trimestre et à une réduction des niveaux de stocks, et les activités de nos Services Financiers ont continué à afficher de bons résultats, ce qui a permis d'accroître la rentabilité au cours du trimestre. Nous continuons de tirer parti de nos investissements dans nos actifs et dans nos capacités, de gérer les coûts et d'adapter notre assortiment d'articles pour répondre aux besoins changeants de nos clients, » a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.

« Grâce à l'émission accrue d'Argent Canadian Tire et au lancement réussi de notre partenariat avec Petro-Canada, nous offrons une valeur additionnelle aux Canadiennes et aux Canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin et nous renforçons notre lien avec nos clients, » a ajouté M. Hicks.

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Les ventes comparables consolidées ont diminué de 1,6 pour cent. L'achalandage dans les magasins de détail n'a que légèrement diminué par rapport à l'exercice précédent, bien que les dépenses des consommateurs aient continué de diminuer dans un contexte de demande en perte de vitesse. Des niveaux de stocks solides et une expérience bonifiée en magasin ont donné lieu à une amélioration de notre indice de recommandation client (« IRC ») dans l'ensemble de nos enseignes. Les ventes comparables 1 du Groupe détail Canadian Tire ont diminué de 0,6 pour cent, comparativement à une diminution de 4,8 pour cent au premier trimestre de 2023. Les catégories d'articles essentiels ont augmenté de 2 pour cent, principalement dans la catégorie Au volant. Dans l'ensemble, les ventes des catégories de biens de consommation discrétionnaire ont diminué, mais celles des catégories Articles saisonniers et de jardinage ont augmenté en raison de l'introduction de marques clés. Les ventes comparables 1 de Mark's ont diminué de 1,2 pour cent. L'utilisation efficace des incitatifs à la fidélisation a contribué à l'achalandage accru et à la croissance des catégories des chaussures tout-aller et des vêtements pour l'extérieur. Ces augmentations ont été contrebalancées par la baisse des ventes d'accessoires industriels et de vêtements de travail. Les ventes comparables 1 de SportChek ont diminué de 6,5 pour cent en raison du ralentissement de la demande pour l'équipement de ski et de planche à neige et pour les vêtements pour l'extérieur au début du premier trimestre, partiellement contrebalancé par la croissance des ventes dans les catégories des articles de sports d'équipe, des articles pour l'hydratation et des chaussures.



La marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) 1 a surpassé les attentes, en hausse de 193 points de base pour s'établir à 37,1 pour cent. L'amélioration du taux de la marge résulte de la composition des articles et des taux de fret favorables qui ont mené à une appréciation de la marge sur les articles au cours du trimestre.

a surpassé les attentes, en hausse de 193 points de base pour s'établir à 37,1 pour cent. L'amélioration du taux de la marge résulte de la composition des articles et des taux de fret favorables qui ont mené à une appréciation de la marge sur les articles au cours du trimestre. Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 121,8 millions de dollars, en hausse de 55,2 millions par rapport au premier trimestre de 2023. Sur une base normalisée 1 , le bénéfice avant impôt a diminué de 12,5 millions de dollars, ou 9,3 pour cent. Les enseignes de détail de la Société ont continué d'offrir aux clients une composition efficace de marques détenues et de marques nationales, ce qui a également contribué à l'augmentation.

, le bénéfice avant impôt a diminué de 12,5 millions de dollars, ou 9,3 pour cent. Les enseignes de détail de la Société ont continué d'offrir aux clients une composition efficace de marques détenues et de marques nationales, ce qui a également contribué à l'augmentation. Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 0,6 million de dollars, en hausse de 12,2 millions sur une base normalisée 1 , comparativement à une perte de 11,6 millions au premier trimestre de 2023, période durant laquelle la Société a accusé des retards dans l'expédition résultant de l'incendie au centre de distribution A.J. Billes, et une charge non récurrente a été engagée pour résilier un contrat lié à la chaîne d'approvisionnement. Des réductions importantes dans la chaîne d'approvisionnement et un contrôle plus rigoureux des coûts ont entraîné une baisse des charges d'exploitation, facteur qui a contrebalancé la baisse des produits et de la marge en dollars du secteur Détail.

, comparativement à une perte de 11,6 millions au premier trimestre de 2023, période durant laquelle la Société a accusé des retards dans l'expédition résultant de l'incendie au centre de distribution A.J. Billes, et une charge non récurrente a été engagée pour résilier un contrat lié à la chaîne d'approvisionnement. Des réductions importantes dans la chaîne d'approvisionnement et un contrôle plus rigoureux des coûts ont entraîné une baisse des charges d'exploitation, facteur qui a contrebalancé la baisse des produits et de la marge en dollars du secteur Détail.

Les Services Financiers ont enregistré un bénéfice avant impôt de 95,7 millions de dollars. La diminution de 19,3 pour cent par rapport au solide résultat de 2023 est principalement attribuable à la baisse de la marge brute, les pertes de valeur nettes et les frais de financement ayant affiché une tendance à la hausse, comme prévu. Les dépenses sur cartes de crédit ont légèrement diminué, en baisse de 0,6 pour cent.

Les investissements liés à la stratégie Mieux connecté réalisés dans les initiatives de fidélisation, dans la chaîne d'approvisionnement, dans les capacités numériques et dans les magasins se traduisent par des avantages opérationnels et par l'amélioration de l'expérience client omnicanal.

Les investissements dans les capacités en matière de partenariat de fidélisation ont donné lieu à la mise en place de notre partenariat avec Petro-Canada à la fin du premier trimestre. Cette initiative a entraîné une hausse de l'émission d'Argent Canadian Tire (« Argent électronique Canadian Tire »). Les remises prévues devraient générer des ventes supplémentaires dans l'ensemble de notre réseau de magasins.



Au cours de sa première année entière d'exploitation, le nouveau centre de distribution de la région du Grand Toronto a enregistré des gains de productivité supérieurs aux attentes et a géré 10 pour cent du débit total de la Société.



Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 , qui ont totalisé 120,4 millions de dollars pour le trimestre, comprennent les projets de rénovation en cours dans le réseau de magasins du Groupe Détail Canadian Tire qui visent à remettre au goût du jour plus de 40 magasins en 2024, ainsi que l'ouverture de deux nouveaux magasins Mark's plus grands et plus audacieux à Oakville , en Ontario , et à Grande Prairie , en Alberta , qui offriront un assortiment plus vaste aux clients dans des marchés clés.

, qui ont totalisé 120,4 millions de dollars pour le trimestre, comprennent les projets de rénovation en cours dans le réseau de magasins du Groupe Détail Canadian Tire qui visent à remettre au goût du jour plus de 40 magasins en 2024, ainsi que l'ouverture de deux nouveaux magasins Mark's plus grands et plus audacieux à , en , et à , en , qui offriront un assortiment plus vaste aux clients dans des marchés clés.

Nous avons enrichi l'expérience numérique de nos clients grâce au lancement de « Cété », un assistant de magasinage propulsé par l'intelligence artificielle (« IA ») conçu pour simplifier l'expérience de magasinage en ce qui concerne la sélection des pneus dans la division Au volant de Canadian Tire. Il s'agit de la toute dernière innovation née du travail et de l'investissement de la Société dans les technologies d'IA générative.

APERÇU CONSOLIDÉ

Les produits se sont établis à 3?524,9 millions de dollars, par rapport à 3?707,2 millions pour la période correspondante de l'exercice précédent, soit une baisse de 4,9 pour cent, ou de 5,2 pour cent en excluant la Division pétrolière 1 .

. Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 121,8 millions de dollars, en hausse de 55,2 millions, comparativement à un bénéfice avant impôt de 66,6 millions au premier trimestre de 2023, lorsque la Société a comptabilisé des coûts de 67,7 millions liés à l'incendie au centre de distribution. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt a diminué de 9,3 pour cent.

Le BPA dilué s'est établi à 1,38 $, comparativement à 0,13 $ à l'exercice précédent. Le BPA dilué normalisé s'est établi à 1,38 $, en hausse de 0,38 $.

Se reporter à la section 4.1.1 du rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les produits du secteur Détail se sont établis à 3?136,6 millions de dollars, en baisse de 201,3 millions, ou 6,0 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) 1 ont diminué de 6,6 pour cent, principalement en raison de la diminution des livraisons au Groupe détail.

ont diminué de 6,6 pour cent, principalement en raison de la diminution des livraisons au Groupe détail. Les ventes au détail 1 se sont chiffrées à 3?257,5 millions de dollars, en baisse de 2,1 pour cent par rapport au premier trimestre de 2023. Les ventes au détail (excluant la Division pétrolière) 1 et les ventes comparables consolidées ont diminué de 1,9 pour cent et de 1,6 pour cent, respectivement, ce qui s'explique par un ralentissement de la demande.

se sont chiffrées à 3?257,5 millions de dollars, en baisse de 2,1 pour cent par rapport au premier trimestre de 2023. Les ventes au détail (excluant la Division pétrolière) et les ventes comparables consolidées ont diminué de 1,9 pour cent et de 1,6 pour cent, respectivement, ce qui s'explique par un ralentissement de la demande. Les ventes au détail 1 du Groupe détail ont diminué de 0,7 pour cent et les ventes comparables, de 0,6 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

du Groupe détail ont diminué de 0,7 pour cent et les ventes comparables, de 0,6 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail 1 de SportChek ont diminué de 7,5 pour cent et les ventes comparables, de 6,5 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

de SportChek ont diminué de 7,5 pour cent et les ventes comparables, de 6,5 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail 1 de Mark's ont diminué de 1,5 pour cent et les ventes comparables, de 1,2 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

de Mark's ont diminué de 1,5 pour cent et les ventes comparables, de 1,2 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'Helly Hansen ont baissé de 7,8 pour cent par rapport à la période correspondante de 2023, principalement en raison du calendrier et du volume des commandes et des livraisons de gros des articles de sport. La vente directe en ligne aux consommateurs a poursuivi son élan vigoureux en Amérique du Nord.

La marge brute du secteur Détail a diminué de 1,1 pour cent, ou de 1,4 pour cent en excluant la Division pétrolière 1 , par rapport au premier trimestre de 2023.

, par rapport au premier trimestre de 2023. Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 0,6 million de dollars, comparativement à une perte avant impôt du secteur Détail de 79,3 millions à l'exercice précédent, une hausse de 12,2 millions sur une base normalisée.

Le rendement du capital investi du secteur Détail 1 , calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 8,4 pour cent à la fin du premier trimestre, comparativement à 11,3 pour cent à la fin du premier trimestre de 2023, en raison de la diminution du bénéfice au cours de la période.

, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 8,4 pour cent à la fin du premier trimestre, comparativement à 11,3 pour cent à la fin du premier trimestre de 2023, en raison de la diminution du bénéfice au cours de la période. Se reporter aux sections 4.1.1 et 4.2.1 du rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et le changement lié à l'EPM, et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Les créances moyennes brutes 1 ont augmenté de 4,5 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de la croissance du nombre de comptes actifs et du solde moyen des comptes, qui ont enregistré une hausse de 0,6 pour cent et de 3,8 pour cent, respectivement, durant le trimestre.

ont augmenté de 4,5 pour cent par rapport à l'exercice précédent en raison de la croissance du nombre de comptes actifs et du solde moyen des comptes, qui ont enregistré une hausse de 0,6 pour cent et de 3,8 pour cent, respectivement, durant le trimestre. La marge brute des Services Financiers s'est établie à 189,9 millions de dollars, une diminution de 21,4 millions, ou 10,2 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Comme prévu, la hausse des pertes de valeur nettes et des frais de financement a été contrebalancée en partie par la croissance des produits de 5,2 pour cent.

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 95,7 millions de dollars, en baisse de 23,0 millions, ou 19,3 pour cent, par rapport à l'exercice précédent.

Se reporter aux sections 4.3.1 et 4.3.2 du rapport de gestion du premier trimestre de 2024 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

APERÇU DE CT REIT

Le bénéfice d'exploitation net 1 et les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (« FTOA ») par part 1 ont augmenté de 5,6 pour cent et de 4,8 pour cent, respectivement, au premier trimestre de 2024.

et les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés (« FTOA ») par part ont augmenté de 5,6 pour cent et de 4,8 pour cent, respectivement, au premier trimestre de 2024. CT REIT a annoncé une hausse des distributions de 3,0 pour cent qui entrera en vigueur avec le paiement aux porteurs de parts de juillet 2024.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le premier trimestre de 2024 publié le 6 mai 2024.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation se sont chiffrées à 120,4 millions de dollars, par rapport à 106,7 millions au premier trimestre de 2023.

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 122,7 millions de dollars, comparativement à 118,3 millions au premier trimestre de 2023.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

La Société a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 1,75 $ par action, payables le 1er septembre 2024 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 juillet 2024. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 9 novembre 2023, la Société a annoncé son intention de racheter en 2024 des actions de catégorie A sans droit de vote (les « actions ») pour un montant maximal de 200 millions de dollars, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution, dans le cadre de son plan de gestion du capital (l'« intention de rachat d'actions de 2024 »). À ce jour, la Société n'a pas racheté d'actions dans le cadre de son intention de rachat d'actions de 2024.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS ET PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTOMATIQUE

Le 15 février 2024, la TSX a accepté l'avis d'intention de la Société en vue d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour racheter un nombre maximal de 4,9 millions d'actions entre le 2 mars 2024 et le 1er mars 2025 (l'« offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 »). En outre, le 15 février 2024, la TSX a accepté le nouveau programme de rachat d'actions automatique de la Société qui expirera le 1er mars 2025 permettant à un courtier désigné de racheter des actions aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 pendant les périodes d'interdiction d'opération de la Société.

1) MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci-dessous au rapport de gestion du premier trimestre de 2024 désignent le rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 30 mars 2024, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T1 2024

T1 2023

Bénéfice net 96,0 $ 42,8 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 76,8

7,8

Plus les éléments de normalisation :







Incendie au centre de distribution --

49,8

Bénéfice net normalisé 96,0 $ 92,6 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires1 76,8 $ 57,6 $ BPA dilué normalisé 1,38 $ 1,00 $

1. Un montant de 5,0 millions de dollars est attribuable aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle et n'est pas inclus dans le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires.

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé et (perte avant impôt normalisée) bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé et (la perte avant impôt normalisée) le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T1 2024

T1 2023

Bénéfice avant impôt 121,8 $ 66,6 $ Plus les éléments de normalisation :







Incendie au centre de distribution --

67,7

Bénéfice avant impôt normalisé 121,8 $ 134,3 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T1 2024

T1 2023

Bénéfice avant impôt 121,8 $ 66,6 $ Moins : autres secteurs opérationnels 121,2

145,9

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 0,6 $ (79,3) $ Plus les éléments de normalisation :







Incendie au centre de distribution --

67,7

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 0,6 $ (11,6) $

Bénéfice d'exploitation net de CT REIT

Le bénéfice d'exploitation net est défini comme étant les produits tirés des immeubles moins les charges liées aux immeubles, ajusté en fonction des produits locatifs comptabilisés de manière linéaire. Cette mesure est la plus directement comparable aux produits, une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés. La direction estime que le bénéfice d'exploitation net est un indicateur clé de la performance, puisqu'il s'agit d'une mesure des activités d'exploitation des biens immobiliers sur laquelle la direction exerce un contrôle. Le bénéfice d'exploitation net est également une information déterminante pour évaluer la valeur du portefeuille. Le bénéfice d'exploitation net ne devrait pas être considéré comme une mesure de substitution aux produits tirés des immeubles ou au bénéfice net et au bénéfice global, qui sont tous deux établis conformément aux PCGR.

Le tableau suivant présente le lien entre le bénéfice d'exploitation net et les produits tirés des immeubles ainsi que les charges liées aux immeubles, calculés conformément aux PCGR, tels qu'ils sont présentés dans les états consolidés du résultat et du résultat global de CT REIT.

(en millions de dollars canadiens) T1 2024

T1 2023

Produits 3 524,9 $ 3 707,2 $ Moins : autres secteurs opérationnels 3 380,7

3 569,7

Produits tirés des immeubles de CT REIT 144,2 $ 137,5 $ Moins :







Charges liées aux immeubles de CT REIT 31,9

30,5

Produits locatifs comptabilisés de manière linéaire de CT REIT (1,2)

(0,4)

Bénéfice d'exploitation net de CT REIT 113,5 $ 107,4 $

Flux de trésorerie liés aux opérations et flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT

Flux de trésorerie liés aux opérations

Les flux de trésorerie liés aux opérations (« FTO ») sont une mesure financière de la performance opérationnelle non conforme aux PCGR qui est utilisée dans le secteur de l'immobilier, particulièrement par les sociétés cotées en bourse qui possèdent et exploitent des immeubles productifs. Cette mesure est la plus directement comparable au bénéfice net et au bénéfice global, soit des mesures conformes aux PCGR présentées dans les états financiers consolidés. Les FTO ne devraient pas être considérés comme une mesure de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation calculés conformément aux normes IFRS. CT REIT calcule ses FTO conformément à la publication de l'Association des biens immobiliers du Canada (la « REALpac ») portant sur les flux de trésorerie liés aux opérations et flux de trésorerie liés aux opérations ajustés pour les normes IFRS (les « FTO et FTOA selon la REALpac »). L'utilisation des FTO, en plus de la présentation des éléments d'information financière requis en vertu des normes IFRS, a pour but d'améliorer la compréhension des résultats d'exploitation de CT REIT.

La direction est d'avis que les FTO sont une mesure utile de la performance opérationnelle qui, dans le cadre d'une comparaison d'une période à l'autre, illustre l'incidence sur l'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de taux de location, de charges d'exploitation et d'impôts fonciers, des activités d'acquisition et des charges d'intérêts, et offre une perspective à l'égard de la performance financière que ne révèle pas nécessairement le bénéfice net établi conformément aux normes IFRS.

Les FTO ajoutent des éléments au bénéfice net qui ne découlent pas des activités d'exploitation, comme les ajustements de la juste valeur. Cependant, les FTO comprennent les produits sans effet sur la trésorerie relatifs à la comptabilisation des produits locatifs calculés de manière linéaire et ne présentent aucune déduction au titre des dépenses d'investissement récurrentes nécessaires au maintien des flux de rentrées existants.

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés

Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR du bénéfice économique récurrent utilisée dans le secteur de l'immobilier pour évaluer la capacité de distribution d'une entité. Cette mesure est la plus directement comparable au bénéfice net et au bénéfice global, soit des mesures conformes aux PCGR présentées dans les états financiers consolidés. Les FTOA ne devraient pas être considérés comme une mesure de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation calculés conformément aux normes IFRS. CT REIT calcule ses FTOA conformément aux FTO et FTOA selon la REALpac.

CT REIT calcule les FTOA en ajustant les FTO pour tenir compte d'éléments sans effet sur la trésorerie des produits et des charges, comme l'amortissement des loyers calculés de manière linéaire. Les FTO sont également ajustés pour tenir compte de la réserve au titre de la préservation de la capacité de production nécessaire au maintien de l'infrastructure des immeubles et des produits tirés des immeubles, de même que pour tenir compte des coûts de location directs. Étant donné que les dépenses d'investissement liées aux immeubles ne sont pas engagées uniformément au cours de l'exercice ni d'un exercice à l'autre, la réserve au titre des dépenses d'investissement dont on tient compte dans le calcul des FTOA, qui est une donnée utilisée pour évaluer le ratio de distribution de la FPI, vise à refléter un niveau de dépenses annuelles moyen. La réserve est principalement basée sur la moyenne des dépenses établie en fonction des rapports de l'état des bâtiments préparés par des conseillers indépendants.

La direction est d'avis que les FTOA sont une mesure utile de la performance opérationnelle semblable aux FTO décrits précédemment, ajustée pour tenir compte de l'incidence des produits et des charges sans effet sur la trésorerie.

FTO par part et FTOA par part

Les FTO par part et les FTOA par part sont calculés en divisant les FTO ou les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles aux investisseurs pour évaluer l'incidence de ces mesures sur leurs placements.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt, conforme aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.

(en millions de dollars canadiens) T1 2024

T1 2023

Bénéfice avant impôt 121,8 $ 66,6 $ Moins : autres secteurs opérationnels 20,7

(3,9)

Bénéfice avant impôt de CT REIT 101,1 $ 70,5 $ Plus :







Ajustement au titre de la perte (du profit) à la juste valeur de CT REIT (23,6)

4,2

Impôt différé de CT REIT 0,9

0,4

Paiements sur le capital des contrats de location liés aux actifs au titre de droits

d'utilisation de CT REIT (0,2)

(0,4)

Juste valeur des attributions de titres de capitaux propres de CT REIT (0,4)

0,3

Charges liées à la location interne de CT REIT 0,4

0,3

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 78,2 $ 75,3 $ Moins :







Produits locatifs comptabilisés de manière linéaire de CT REIT (1,2)

(0,4)

Coûts de location directs de CT REIT 0,3

0,2

Réserve au titre des dépenses d'investissement de CT REIT 6,5

6,3

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 72,6 $ 69,2 $

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour en savoir davantage sur ces mesures, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2024.



Période de 12 mois close (en millions de dollars canadiens) T1 2024

T1 2023

Bénéfice avant impôt 628,0 $ 1 355,5 $ Moins : autres secteurs opérationnels 141,1

535,5

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 486,9 $ 820,0 $ Plus les éléments de normalisation :







Programme d'efficacité opérationnelle --

45,0

Retrait d'Helly Hansen de la Russie --

36,5

Charge au titre des réductions ciblées de l'effectif 19,6

--

Incendie au centre de distribution (56,4)

67,7

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 450,1 $ 969,2 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 212,2

211,2

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 338,7

262,8

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 618,1

607,3

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 25,7 % 26,4 % Plus : impôt du secteur Détail (306,5)

(429,6)

Rendement du secteur Détail 888,2 $ 1 198,5 $









Total de l'actif moyen 22 239,4 $ 21 884,0 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 437,8

4 302,7

Actif moyen du secteur Détail 17 801,6 $ 17 581,3 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 3 939,0

3 542,8

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 796,6

2 989,7

Actif moyen de Franchise Trust 531,3

474,7

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail --

--

Capital investi moyen du secteur Détail 10 534,7 $ 10 574,1 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 8,4 % 11,3 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et par les Services Financiers Canadian Tire. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur cette mesure, se reporter à la section 9.1 du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.

(en millions de dollars canadiens) T1 2024

T1 2023

Total des entrées1 117,9 $ 129,1 $ Plus : montants à payer au titre des entrées 4,8

(10,8)

Moins : acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes

conclues avec la Société 2,3

11,6

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 120,4 $ 106,7 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.

Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 9.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2024 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes au détail consolidées

Ventes comparables consolidées

Produits (excluant la Division pétrolière)

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes au détail et ventes au détail (excluant la Division pétrolière)

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's

Marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière)

Créances moyennes brutes

Solde moyen des comptes

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter: https://mma.prnewswire.com/media/2408481/SOCI_T__CANADIAN_TIRE_LIMIT_E___RELATIONS_AVEC_LES_INVESTISSEURS.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières. L'information prospective fournit des indications sur les attentes et les projets actuels de la direction et permet aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre la situation financière, les résultats d'exploitation et le contexte opérationnel anticipés de la Société. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, de telles informations sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs commerciaux, économiques et concurrentiels, et à d'autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés. La Société ne peut garantir que les prévisions relatives à la performance financière ou opérationnelle, aux plans ou aux aspirations se concrétiseront vraiment ni, si c'est le cas, qu'elles donneront lieu à une hausse du cours des actions de la Société. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs de risque, les incertitudes, les facteurs et les hypothèses importants qui ont été appliqués lors de la préparation des informations prospectives et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions, se reporter à la section 13 (Informations prospectives et autres communications aux investisseurs) du rapport de gestion de la direction de la Société pour le premier trimestre de 2024, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : http://www.sedarplus.ca et https://investors.canadiantire.ca.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué, de la performance de la Société et de questions afférentes à 8 h (HE), le 9 mai 2024. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La Société tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires le jeudi 9 mai 2024 à 10 h (HE). Vous pourrez assister à la réunion en personne, la regarder par webdiffusion en direct ou l'écouter par conférence téléphonique. Se reporter à ctcagm.com pour plus de détails.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (ou la « Société ») est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

RENSEIGNEMENTS

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

9 mai 2024

