Baisse des exportations internationales de marchandises du Québec en janvier 2024





QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 5,5 % en janvier 2024 par rapport à décembre 2023. C'est ce qui ressort de l'analyse des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à cette baisse mensuelle sont les aéronefs (- 42,1 %), les graines oléagineuses (sauf le canola) (- 60,5 %), les moteurs d'aéronefs (- 17,8 %) ainsi que les produits pharmaceutiques et médicinaux (- 30,1 %).

Parmi les produits dont les exportations ont augmenté en janvier, on trouve notamment le mazout lourd (+ 77,3 %), les lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie (+ 543,7 %), les minerais et concentrés de fer (+ 15,9 %) ainsi que les minerais et concentrés de nickel, dont les exportations de décembre 2023 étaient nulles.

Les exportations de janvier 2024 se sont repliées de 2,4 % par rapport à celles de janvier 2023.

Baisse des importations internationales de marchandises du Québec en janvier 2024

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 5,5 % en janvier par rapport au mois précédent.

Les produits ayant le plus contribué à la baisse de ces importations sont les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport sans moteur électrique (- 19,0 %), les carburants diesel et biodiesel (- 92,2 %), les produits pharmaceutiques et médicinaux (- 9,1 %) ainsi que les pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial (- 7,5 %).

En revanche, les importations de certains produits ont augmenté en janvier. C'est notamment le cas pour le pétrole brut classique (+ 85,8 %), les minerais et concentrés de cuivre, dont les importations de décembre 2023 étaient très faibles, les carburants d'aviation (+ 84,8 %), ainsi que les circuits imprimés et intégrés, les semi-conducteurs et les assemblages de circuits imprimés (+ 62,8 %).

Les importations de janvier 2024 ont fléchi de 2,3 % par rapport à celles de janvier 2023.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 7 mars 2024, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 2,1 % en janvier 2024 par rapport au mois de décembre 2023. Les importations ont quant à elles reculé de 5,0 %.

Comparativement à janvier 2023, les exportations et les importations de marchandises du Canada ont enregistré des baisses respectives de 3,7 % et de 6,1 %.

Exportations et importations internationales de marchandises1 (variations en pourcentage)

2023

2023

2024

Variation

annuelle

Variation mensuelle2 Variation

cumulative2,3



Décembre

Janvier Québec











Exportations 3,1

-4,1

-5,5 -2,4 Importations -2,1

1,2

-5,5 -2,3













Canada











Exportations 5,7

-0,3

-2,1 -3,7 Importations -1,1

1,1

-5,0 -6,1 1. En dollars constants, aux prix de 2017. 2. Données désaisonnalisées. 3. Janvier 2024 par rapport à janvier 2023. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Prochaine diffusion : 18 avril 2024

