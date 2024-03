Un avenir plus connecté: le gouvernement fédéral investit dans la planification et la conception de projets de transports actifs





TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - À l'approche du printemps et de l'été, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 2,3 millions de dollars dans 50 projets de planification et de conception.

Cet investissement fournira les ressources nécessaires aux municipalités et organisations pour planifier les chemins, les sentiers, les passerelles, les panneaux d'orientation et les autres infrastructures nécessaires pour favoriser les déplacements plus actifs au sein de leurs communautés.

L'un des projets annoncés aujourd'hui aidera la Ville de Vaughan à étudier la possibilité de prolonger le sentier Humber d'environ 1,4 km le long de la voie William Granger Greenway. Le projet consistera à détailler le tracé du sentier et les structures associées, ainsi qu'à étudier les besoins en matière de signalisation, d'aménagements du sentier, d'aménagement paysager et de travaux de restauration. Le sentier Humber fait partie du Vaughan Super Trail, qui relie les collectivités entre elles et permet également de découvrir des sites du patrimoine culturel.

Un autre investissement aidera la région de Waterloo à élaborer un plan directeur en matière de transport actif. Ce projet comprendra la mise à jour du plan actuel, élaboré en 2014, et l'intégration des leçons tirées de la mise en oeuvre des plans précédents. La réduction des émissions, l'intégration des connaissances et des tendances les plus récentes, ainsi que la garantie d'installations cyclables et piétonnes de grande qualité sont autant d'objectifs qui guideront le nouveau plan directeur.

Citations

« Aujourd'hui, en ce premier jour du printemps, j'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement fédéral soutiendra 50 projets de planification et de conception qui appuieront les infrastructures de transport actif partout en Ontario. Des investissements comme celui qui est annoncé aujourd'hui permettent non seulement aux gens de se déplacer facilement, mais ils sont également essentiels pour aider les collectivités d'un océan à l'autre à devenir plus fortes, mieux reliées et plus durables. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 2,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Produit connexe

Document d'information :

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

19 mars 2024 à 18:59

