KLM Royal Dutch Airlines optimise ses opérations aériennes grâce à Gurobi





Gurobi Optimization, LLC, leader en matière de technologie d'intelligence décisionnelle, a annoncé aujourd'hui que son solveur contribuait désormais à alimenter CrewVision, l'outil innovant développé par KLM Royal Dutch Airlines (KLM) en partenariat avec le Boston Consulting Group (BCG) pour faciliter la planification à long terme des équipages des compagnies aériennes.

CrewVision facilite la création de plans d'équipage optimaux sur cinq ans, tout en tenant compte de facteurs critiques tels que les changements en termes de réglementations industrielles, de flottes, de besoins de recrutement et d'exigences de formation ? le tout représentant une amélioration significative puisque auparavant les perspectives ne s'étendaient que sur neuf mois. Grâce au solveur de Gurobi, ces plans sur cinq ans peuvent désormais être générés en quelques heures au lieu d'une semaine entière, et KLM est ainsi en mesure de consacrer davantage de temps à l'élaboration de stratégies autour de sa vision à long terme.

Avant de développer CrewVision, KLM utilisait un ancien système pour effectuer ses analyses, en se servant de données réparties entre plusieurs sources. Le traitement d'un cycle complet prenait une semaine. Avec CrewVision, ce traitement est réduit à quelques heures.

« Ce qu'il y a de bien avec Gurobi, c'est que nous pouvons facilement expérimenter avec des paramètres et des seuils différents. Nous pouvons effectuer un grand nombre d'exécutions hétérogènes pour voir ce qui reste acceptable. Ainsi, même après avoir beaucoup élargi le problème, nous pouvons toujours lancer le système et obtenir rapidement des résultats très satisfaisants », a expliqué Tim Lamballais Tessensohn, scientifique des données chez KLM.

Ce partenariat a permis d'accélérer considérablement le processus de prise de décision de KLM, tout en lui permettant d'exécuter 20 à 30 scénarios de planification par semaine. Avant d'utiliser Gurobi, l'entreprise n'en exécutait généralement qu'un seul.

En plus de remédier à la pénurie de pilotes, KLM aimerait utiliser CrewVision pour relever d'autres défis, comme la pénurie de personnel au sol, d'ingénieurs et de techniciens de maintenance.

« Je pense que nous disposons désormais d'une réponse plus dynamique à la volatilité du marché », a déclaré Lucille Witmans, directrice de compte principale de KLM en charge du partenariat avec BCG. « Nous pouvons désormais planifier une série de scénarios, au lieu de nous contenter d'un seul. »

« Gurobi est fière de donner à KLM les outils nécessaires pour non seulement envisager, mais également mettre en oeuvre une approche plus dynamique et plus réactive des opérations aériennes. Cette réussite témoigne de la puissance de la technologie d'intelligence décisionnelle, laquelle révolutionne la façon dont les compagnies aériennes travaillent et planifient l'avenir », a confié pour sa part Duke Perrucci, PDG de Gurobi Optimization.

Pour en apprendre davantage sur la façon dont Gurobi aide KLM à créer des plans d'équipage optimaux à long terme en seulement quelques heures, visitez la page consacrée à l'étude de cas.

À propos du partenariat KLM-BCG

KLM Royal Dutch Airlines (KLM) et le Boston Consulting Group (BCG) combinent la meilleure expertise en matière de gestion des opérations aériennes, pour fournir une solution de premier ordre pour la transformation des activités et offrir aux équipes opérationnelles de première ligne des solutions basées sur l'IA qui apportent une transparence totale ? et en temps réel ? sur l'impact de chaque décision commerciale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.airlineoperations.ai.

À propos de Gurobi Optimization

Grâce à la technologie d'intelligence décisionnelle de Gurobi, les clients peuvent prendre des décisions commerciales optimales en quelques secondes. De la planification des effectifs à l'optimisation du portefeuille, en passant par la conception de la chaîne d'approvisionnement, et tout ce qui se trouve entre ces différentes fonctions, Gurobi détermine la solution optimale parmi des milliers de milliards de possibilités.

En tant que leader dans le domaine de l'intelligence décisionnelle, Gurobi propose un logiciel complet et facile à intégrer, ainsi qu'une assistance de premier ordre, avec un Taux de Satisfaction Client de 98 %, le plus élevé du secteur.

Fondée en 2008, Gurobi est présente sur le continent américain, ainsi qu'en Europe et en Asie. Plus de 2?500 clients internationaux travaillant dans plus de 40 secteurs d'activité utilisent Gurobi, parmi lesquels il convient de citer SAP, Air France et la National Football League, ainsi que plus de 80 % des plus grandes entreprises du monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.gurobi.com/ ou appeler le +1 713 871 9341.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 mars 2024 à 16:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :