Giesecke+Devrient rejoint l'IMC pour stimuler la croissance de l'écosystème IoT

LONDRES, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Giesecke+Devrient (G+D),société leader dans le secteur des technologies de sécurité et dans le développement de la technologie SIM, a rejoint l'IoT M2M Council, ajoutant ainsi son influence au secteur technologique à la croissance rapide. L'IMC est la plus grande association professionnelle dédiée à l'écosystème IoT avec 28 000 utilisateurs professionnels et fabricants de produits qui déploient la technologie en tant que membres de la base. G+D participera aux programmes de l'IMC pour partager son expérience en tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de technologie SIM, y compris son savoir-faire en matière de technologie eSIM, de connectivité mondiale et de solutions de marché vertical pour les appareils distants.

"G+D innove depuis plus de 170 ans. Notre expansion dans le secteur de l'IoT au-delà de l'eSIM est le moyen idéal d'apporter une valeur ajoutée » déclare Sam Colley, stratège du portefeuille de la connectivité numérique chez G+D. Colley, président de l'IMC et ancien PDG de Pod Group, qui, coïncidence, a été acquis par G+D en 2022, a ajouté : « L'acquisition de Pod Group a été la première étape de l'expansion du profil de G+D dans l'IoT, suivie de l'introduction de notre plateforme AirOn360 eSIM et de nos offres de suivi vertical."

Pour sa part, l'IMC assurera des interactions avec ses membres - le groupe est le partenaire exclusif de l'IoT pour le Consumer Electronics Show et les expositions du monde de l'embarqué, tout en organisant son propre calendrier d'événements en ligne et de canaux de contenu push. Les membres de base de l'IMC doivent être considérés comme des utilisateurs de l'IdO, ce qui est unique, et ils couvrent 27 marchés verticaux différents. Ils se répartissent assez équitablement entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et le reste du monde.

"Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre engagement auprès de l'IMC. C'est une excellente plateforme pour rencontrer des clients potentiels, ainsi qu'un espace important pour collaborer avec d'autres fournisseurs de technologie. Nous pensons qu'il est impératif que G+D introduise et partage les meilleures pratiques avec toutes les parties de l'écosystème. L'IMC est unique en ce sens qu'elle représente toutes les couches de la suite IoT dans le monde entier," explique Colley.

À propos de l'IoT M2M Council

L'IMC est le plus grand groupe commercial dédié au secteur mondial de l'IoT/M2M ; 28 000 de ses membres ont adopté l'IoT. Parmi les sociétés membres, citons 1NCE, 2J Antennas, A1 Digital, Aeris, Airgain, Blues, Digi International, eSAT Global, Eseye, Fibocom, floLIVE, Friendly Technologies, Giesecke+Devrient, Globalstar, Ground Control, Gurtam, Hologram, iBasis, Ignion, IoT Launch, Keyfactor, KORE, KYOCERA AVX, Losant, MultiTech, OQ Technology, Pelion, Printed Energy, Quectel, Somos, Tata Communications, Telit Cinterion et Vodafone.

19 mars 2024 à 14:51

