AVIS AUX MÉDIAS - Coalition du Québec URGENCE Palestine - Ensemble pour la justice et la paix?! Urgence d'agir?! CONFÉRENCE DE PRESSE

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - Les représentant-es des médias sont convié-es à se joindre à la conférence de presse organisée par la Coalition du Québec URGENCE Palestine, mercredi, le 20 mars 2024 à 10 h.

La Coalition a lancé un appel à un cessez-le-feu immédiat et à la libre circulation de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza ainsi que l'arrêt des exportations militaires, directes et indirectes, vers Israël. Cet appel, «?Ensemble pour Gaza et la Palestine?! Ensemble pour la justice et la paix?!?» a été endossé à ce jour par 183 organisations de la société civile québécoise et 130 personnalités publiques. La Coalition invite également la population à participer à une grande manifestation le samedi 23 mars à 14 h à Montréal (square Dorchester).

Les représentant-es d'organisations et les personnalités publiques qui prendront la parole sont :

Raymond Legault , porte-parole de la Coalition du Québec URGENCE Palestine

, porte-parole de la Coalition du Québec URGENCE Palestine Luc Picard , acteur

, acteur Marc-Édouard Joubert , président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain Christine Gauthier , vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ - CSN)

, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ - CSN) Lynda Khelil , Ligue des droits et libertés

, Ligue des droits et libertés Michèle Asselin , Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) et directrice générale Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

, Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) et directrice générale Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) Niall Clapham Ricardo , Voix juives indépendantes - Montréal

, Voix juives indépendantes - Montréal Zahia El-Masri , Collectif des femmes pour la Palestine.

DATE : Mercredi, le 20 mars 2024



HEURE : 10 h (durée 40 minutes)



LIEU : Centre Saint-Pierre, 1212 Rue Panet, Montréal (H2L 2Y7), Salle 204

Lien vers l'appel et la liste des signataires : https://liguedesdroits.ca/ensemble-pour-gaza-et-la-palestine-pour-la-fin-de-la-complicite-du-canada

