MiTAC et TYAN présentent des solutions de serveurs de pointe pour le cloud computing à CloudFest 2024





RUST, Allemagne, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la filiale de MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), MiTAC Computing Technology et sa marque de serveurs TYANMD, leader mondial de la conception de plateformes de serveurs, dévoilent leurs dernières dernières plateformes de serveurs à CloudFest 2024, stand n°H12. Ces plateformes sont dotées des processeurs les plus récents de la série AMD EPYC 9004 , de la série AMD Ryzen 7000 et du processeur évolutif Intel® Xeon® de 5e génération , ce qui les rend idéales pour les centres de données de nouvelle génération et le cloud computing.

MiTAC présente une solution avancée pour le cloud computing et les centres de données prise en charge par les processeurs Intel Xeon Scalable de 5e génération

Pendant plus d'une décennie, MiTAC et Intel ont été des partenaires stratégiques essentiels, travaillant ensemble pour créer des produits de serveurs de premier plan pour le cloud computing et les charges de travail exigeantes de nouvelle génération. L'année dernière, Intel a transféré les droits de développement et de vente de produits utilisant les conceptions Intel Datacenter Solution Group (DSG) à MiTAC. Aujourd'hui, MiTAC présente l'une de ses gammes de produits DSG adaptés aux charges de travail du cloud, des entreprises et de l'IA au CloudFest. Le système de serveurs Intel M50FCP1UR204 , présenté par MiTAC, représente la solution 1U de la famille Intel Server M50FCP (anciennement Fox Creek Pass). Dotée de processeurs Intel Xeon Scalable de 5e/4e génération, la famille Intel Server M50FCP est une plateforme de serveurs complète à double socket, aux performances optimisées, comprenant des options 1U et 2U, qui peut être configurée pour répondre à un large éventail de besoins grand public. Grâce à ses puissantes capacités de calcul, ses accélérateurs intégrés et sa bande passante E/S et mémoire à grande vitesse, la famille Intel Server System M50FCP est un choix idéal pour les charges de travail grand public à forte intensité de données.

Les nouveaux serveurs de cloud computing de TYAN tirent parti de la puissance des processeurs des séries AMD EPYC 9004 et Ryzen 7000

« L'évolutivité, la haute disponibilité, la fiabilité, les performances, l'efficacité énergétique, la prise en charge de la virtualisation et la connectivité réseau sont parmi les aspects les plus cruciaux que les serveurs de cloud computing doivent posséder pour répondre aux exigences des entreprises modernes », a déclaré Eric Kuo, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure de serveurs chez MiTAC Computing Technology Corporation. « En tirant parti des capacités des nouveaux processeurs AMD, je pense que les plateformes cloud de TYAN peuvent offrir ces caractéristiques et bien plus encore. »

Le Transport CX TD76-B8058 de TYAN, conçu dans un format 2U à 4 noeuds, exploite la puissance des processeurs AMD EPYC 9004 pour le déploiement de serveurs cloud à haute densité. Chaque noeud de serveur offre 16 emplacements DIMM DDR5-4800, 4 baies de disque E1.s échangeables à chaud, 2 emplacements NVMe M.2, 1 emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et 1 emplacement PCIe 5.0 x16 standard. Grâce à des E/S frontales pour le routage le plus court des câbles réseau, des ventilateurs de refroidissement accessibles à l'arrière et remplaçables à chaud, et des blocs d'alimentation redondants 80+ Titanium, il garantit une facilité d'entretien optimale du système.

Pour les fournisseurs de services cloud à la recherche de serveurs d'entrée de gamme, TYAN présente le Transport CX GX40-B8016 . Il s'agit d'un serveur compact 1U idéal pour les portails frontaux et les tâches informatiques de périphérie dans les centres de données. Il est pourvu de 4 emplacements DDR5-4800 UDIMM, prend en charge jusqu'à 4 disques SATA, 2 emplacements NVMe M.2 et un emplacement PCIe 5.0 x16. Alimenté par des processeurs AMD Ryzen de la série 7000 avec la technologie AMD 3D V-Cache, le Transport CX GX40-B8016 se targue d'une faible consommation d'énergie et d'une facilité de gestion par les fournisseurs de services cloud.

TYAN Thunder CX TD76-B5658 : Optimisé pour le déploiement de serveurs cloud à haute densité

Outre ce qui précède, TYAN présente également sa nouvelle plate-forme Intel Emerald Rapids cette fois-ci. Le Thunder CX TD76-B5658 est un serveur à haute densité à 4 noeuds conçu pour les CSP, avec un facteur de forme 2U. Il est doté de ventilateurs partagés, d'alimentations redondantes 80+ Titanium et de modules échangeables à chaud pour faciliter la maintenance. Il comprend également des E/S frontales pour une gestion facile des câbles réseau. Chaque noeud est alimenté par un seul processeur Intel Xeon Scalable de 5e/4e génération et prend en charge le PCIe 5.0 x16, la mezzanine LAN OCP v3.0 et les disques SSD NVMe M.2.

À propos de MiTAC Computing Technology Corp.

MiTAC Computing Technology Corp, filiale de MiTAC Holdings Corp (TSE:3706), se spécialise dans les solutions de cloud et d'informatique périphérique, cumulant plus de 30 ans d'expertise en conception et en fabrication. Principalement axée sur les data centers de grande envergure, l'entreprise propose des modèles d'approvisionnement flexibles et personnalisés pour divers systèmes et applications. Sa gamme de produits comprend des serveurs TYAN, des serveurs 5G ORAN, des serveurs IA haute performance et des produits pour centre de données. Le groupe Intel Datacenter Solutions (DSG) a transféré ses activités à MiTAC depuis juillet 2023, ce qui a permis à MiTAC d'élargir son éventail de produits avec des solutions de coût total de possession de pointe pour l'équipement de data centers de nouvelle génération.

Site Web officiel de MiTAC Computing Technology : www.mitacmct.com

Site Web de MiTAC DSG : https://datacentersolutions.mitacmct.com/

À propos de TYAN

TYAN, l'une des principales marques de serveurs de MiTAC Computing Technology Corporation, sous l'égide de MiTAC Holdings Corp. (TSE : 3706), conçoit, fabrique et commercialise des technologies avancées de serveurs et de stations de travail x86 et x86-64, ainsi que des plateformes et des solutions de serveurs. Ses produits sont vendus à des OEM (fabricants d'équipement d'origine), des VAR (distributeurs à valeur ajoutée), des intégrateurs de systèmes et des revendeurs dans le monde entier pour une large gamme d'applications. TYAN permet à ses clients d'être des leaders technologiques en fournissant des produits évolutifs, hautement intégrés et fiables pour une large gamme d'applications telles que les appareils et les solutions de serveur pour les marchés HPC, hyper-scale/data center, stockage de serveur, IA et appareils de sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de TYAN à l'adresse http://www.tyan.com ou sur le site de MiTAC Computing Technology Corporation à l'adresse http://www.mitacmct.com

