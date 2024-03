Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une proposition d'entente de principe avec la FIQ





QUÉBEC, le 19 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, ainsi que la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, annoncent une proposition d'entente de principe avec la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), d'une durée de cinq ans (2023-2028).

Celle-ci vise plus de 80?000 infirmiers et infirmières, infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du réseau de la Santé et des Services sociaux, et porte sur les éléments intersectoriels (rémunération, régime de retraite, assurances, etc.) ainsi que les éléments sectoriels (conditions de travail) de la convention collective.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur cette proposition d'entente de principe.

