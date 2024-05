STAGWELL (STGW) ACQUIERT L'AGENCE MONTRÉALAISE DE RELATIONS PUBLIQUES, LUXINE RELATIONS PUBLIQUES





La nouvelle entité québécoise opérera sous le nom de LuxineVeritas

MONTRÉAL et TORONTO, le 2 mai 2024 /CNW/ - Stagwell (NASDAQ: STGW), société compétitive fondée pour transformer le marketing, a fait l'acquisition de Luxine Relations Publiques, une agence de relations publiques et de marketing d'influence basée à Montréal. Luxine rejoint ainsi Veritas Communications (Veritas) dans le cadre de sa stratégie de croissance ambitieuse, qui vise à renforcer sa présence sur les marchés locaux à travers le Canada. Caroline Dubé, fondatrice de Luxine et figure de proue de l'industrie, a été nommée vice-présidente principale et responsable de LuxineVeritas, rejoignant ainsi l'équipe de direction exécutive de Veritas.

Fondée il y a 12 ans, Luxine est une agence boutique de relations publiques de renom à Montréal se spécialisant dans les secteurs de la consommation et du corporatif, avec une clientèle prestigieuse et une offre stratégique et créative rivalisant les grandes agences nationales. Bien que Veritas ait ouvert son bureau à Montréal il y a dix ans, les opportunités au Québec ont dépassé de loin l'ampleur de sa présence actuelle. Aujourd'hui plus que jamais, les marques et les clients expriment un vif désir de développer des stratégies spécifiquement adaptées au marché québécois. L'acquisition de Luxine renforce ainsi le pouvoir de l'agence à répondre efficacement à cette demande croissante.

« Nos capacités en relations publiques et en marketing d'influence, y compris nos outils en libre-service tels que PRophet dans Stagwell Marketing Cloud, ont été essentielles à notre succès sur le marché canadien jusqu'à présent », a déclaré Mark Penn, président-directeur général de Stagwell. « Montréal est une région importante en raison de ses racines technologiques et de son talent créatif de premier plan. C'est donc sans hésitation que nous avons saisi l'opportunité lorsque Krista Webster, PDG de Veritas et de Meat & Produce, nous a présenté Luxine comme une acquisition.»

« Luxine et sa fondatrice apportent à Stagwell une compréhension exceptionnelle du marché ainsi qu'une aptitude unique à innover et à influencer nos résultats. Les consommateurs québécois sont loyaux et expressifs, et le marché exige des leaders locaux authentiques qui vivent et respirent le Québec », déclare Krista Webster. « Caroline occupera un rôle essentiel au sein de la direction exécutive de l'agence, contribuant non seulement au Québec, mais également à l'ensemble de l'organisation.»

En plus de Caroline Dubé, son équipe talentueuse de professionnelles chevronnés en relations publiques, en influence et en réseaux sociaux s'est jointe à l'équipe Veritas présente à Montréal et a déjà un impact considérable sur les clients nationaux. L'équipe montréalaise de Veritas a déménagé dans les bureaux haut de gamme de Luxine, et l'agence opère maintenant sous la bannière LuxineVeritas, reconnaissant ainsi les racines québécoises de Luxine et son histoire d'excellence sur le marché.

« J'ai été charmée par Veritas en raison de l'engagement de Krista à assurer une représentation équitable du Québec dans la croissance et le service à la clientèle de l'agence. Le soutien aux clients basés au Québec et la poursuite de notre approche personnalisée envers les médias demeureront notre priorité alors que nous entamons ce nouveau chapitre », a déclaré Caroline Dubé.

À propos de Veritas Communications

Veritas Communications se distingue comme l'agence canadienne de relations publiques la plus récompensée sur le plan de la créativité à l'échelle mondiale. Avec une approche qui navigue habilement entre les relations publiques et le marketing, Veritas Communications et LuxineVeritas inspirent un bouche-à-oreille positif et stimulent la préférence de marque dans une multitude de secteurs et d'industries. Présente à Toronto et à Montréal, avec des partenaires satellites à travers le pays, Veritas a été pionnière au Canada en proposant des offres intégrées en matière de médias sociaux et d'influence. Nous continuons à repousser les limites en alliant une technologie de pointe aux dernières tendances en marketing, en médias et en expertise sectorielle, afin de soutenir les marques à atteindre leurs objectifs.

À propos de Stagwell Inc.

Stagwell (NASDAQ: STGW) est la société compétitive fondée pour transformer le marketing. Nous combinons la créativité culturelle dynamique avec la technologie de pointe pour offrir des performances créatives à grande échelle aux marques les plus ambitieuses, harmonisant ainsi l'art et la science du marketing. Sous la direction d'entrepreneurs passionnés, nos plus de 13 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unis par un objectif commun : accroître l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de nos clients. Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com

