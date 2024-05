Nourrir le rêve : Empire Company Limited fait appel à l'inspiration de la nation canadienne pour encourager les athlètes d'Équipe Canada aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024





« Nourrir le rêve » célèbre les amis, les familles et les communautés locales qui nourrissent le coeur et les rêves d'Équipe Canada

STELLARTON, NS, le 2 mai 2024 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « société ») (TSX: EMP.A), à titre de détaillant alimentaire officiel d'Équipe Canada, annonce aujourd'hui le lancement de sa campagne Nourrir le rêve pour célébrer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont un événement puissant et rassembleur pour les communautés locales du Canada, et la campagne Nourrir le rêve rassemblera les clientèles de Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, Thrifty Foods et Voilà des quatre coins du pays pour soutenir et encourager les athlètes d'Équipe Canada tout au long des Jeux.

Cette année, Empire a dévoilé la boîte à lunch Nourrir le rêve comme élément central de sa campagne. En s'inspirant des tendres souvenirs d'enfance où l'on ouvrait notre boîte à lunch pour y trouver un petit mot d'encouragement, les amateurs de sport de partout au Canada pourront envoyer des mots d'encouragement personnels aux athlètes d'Équipe Canada par l'entremise du site FeedtheDream.ca. La boîte à lunch Nourrir le rêve est une façon unique de témoigner à nos athlètes tout le soutien de leurs amis, de leurs familles, de leurs communautés et de leur nation.

L'initiative Nourrir le rêve verra le jour sous la forme d'une campagne émouvante inspirée des moments de l'enfance où l'on trouvait des petits messages pleins d'amour dans une boîte à lunch. Les éléments de cette campagne comprennent :

D'émouvantes vidéos Nourrir le rêve et des images d'athlètes d'Équipe Canada en action;

Un partenariat avec la chaîne CBC qui permet à la population canadienne de suivre les Jeux olympiques et paralympiques, avec notamment un contenu spécial consacré aux athlètes et à leur famille depuis la Maison olympique du Canada et le Salon Sobeys à Paris pour les familles et les amis;

Une visite des villes natales des athlètes avec le camion d'expériences alimentaires de Sobeys Nourrir le rêve, grâce à la contribution des familles des athlètes partout au Canada;

La possibilité, pour la population canadienne, de publier un message d'encouragement sur FeedtheDream.ca afin de courir la chance de gagner une boîte à lunch Nourrir le rêve;

; La participation de la clientèle, en magasin ou en ligne, à des concours leur donnant la chance de gagner une gamme de prix Nourrir le rêve.

« Notre entreprise se donne pour mission de nourrir l'esprit de famille, et nous croyons que des aliments nutritifs ainsi qu'un réel soutien de la famille et des amis sont essentiels pour nourrir les rêves olympiques et paralympiques, affirme Erika DeHaas, vice-présidente, Marketing, Empire Company Limited. C'est avec une grande fierté que nous offrons un soutien continu aux athlètes canadiens. À titre de premier détaillant alimentaire officiel d'Équipe Canada, nous sommes ravis de continuer à soutenir les sports et les athlètes de partout au Canada, alors que s'ajoutent de nouvelles catégories olympiques. Nous sommes très enthousiastes à la perspective de faire partie de la communauté qui encouragera Équipe Canada cette année encore. »

Empire est par ailleurs fière d'annoncer la liste des athlètes de l'« équipe Sobeys » qui représenteront les diverses communautés servies par la famille de bannières d'Empire aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024, notamment le tout premier athlète qui représentera Équipe Canada dans une nouvelle catégorie : le breaking.

Les athlètes de l'équipe Sobeys seront une source d'inspiration pour les Canadiens et Canadiennes sur la scène sportive internationale :

Damian Warner, décathlon ( London, Ontario )

) Ellie Black, gymnastique artistique ( Halifax , Nouvelle-Écosse)

, Nouvelle-Écosse) Joshua Liendo, natation ( Toronto, Ontario )

) Phil Wizard, breaking ( Vancouver , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) Kate O'Brien, paracyclisme ( Vancouver , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) Stefan Daniel, paratriathlon ( Calgary, Alberta )

) Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, volleyball de plage ( Toronto, Ontario )

« Si les athlètes d'Équipe Canada réussissent à s'imposer sur la scène internationale, c'est grâce à un travail acharné, à leur courage et à leur persévérance. Leur réussite est aussi rendue possible grâce au soutien de leur famille, de leurs amis, de leurs entraîneurs et de leurs partisans, mais aussi, bien sûr, de partenaires comme Sobeys, qui partagent ces valeurs olympiques et ont a coeur de soutenir le rêve olympique des athlètes. Nous sommes ravis que l'initiative Nourrir le rêve mette en valeur cette réalité inspirante dans cette dernière ligne droite vers Paris », déclare Jacquie Ryan, chef de la marque et directrice commerciale du Comité olympique canadien.

« Le soutien indéfectible des familles, des amis et de l'ensemble de la communauté est essentiel à nos athlètes qui déploient des efforts considérables en vue d'atteindre leurs objectifs, ajoute Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. Nourrir le rêve incarne tout le soutien d'une nation à l'égard de ses athlètes paralympiques, en leur offrant une alimentation saine et les encouragements dont ils et elles ont besoin pour rivaliser parmi les meilleurs au monde à Paris. »

Empire s'engage à rapprocher les familles et les communautés grâce à la nourriture pendant qu'elles regarderont, encourageront et soutiendront Équipe Canada cet été. Les Canadiens et Canadiennes pourront se rendre sur le site www.FeedtheDream.ca pour en savoir plus sur l'initiative Nourrir le rêve, participer à des concours, recevoir des prix et démontrer leur soutien aux athlètes de l'équipe Sobeys par des messages d'encouragement.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 30,7 G$ et qui comptent pour 16,6 G$ d'actifs, emploient environ 131 000 personnes.

À PROPOS DU COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

Le Comité olympique canadien est convaincu que le sport a le pouvoir de transformer le Canada. Par l'entremise du programme Impact d'Équipe Canada et avec nos partenaires, le COC est engagé à bâtir un système sportif sécurisé, inclusif et accessible où davantage de jeunes peuvent s'épanouir. Plus de détails sur le site olympique.ca .

À PROPOS DU COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé sans but lucratif qui collabore avec 27 organismes de sport membres consacrés à consolider le pouvoir de transformation et l'impact du sport paralympique. Avec pour vision de favoriser un monde inclusif grâce au sport paralympique, sa mission met l'accent à la fois sur l'excellence dans la préparation des Jeux et sur la promotion de l'inclusion et l'accessibilité des athlètes ayant un handicap. En soulignant les récits et les réussites des athlètes de haute performance ayant un handicap, le Comité paralympique canadien vise à inspirer la population canadienne à favoriser l'inclusivité et à participer activement dans le sport. Pour obtenir de plus amples détails, rendez-vous sur le site Paralympique.ca.

