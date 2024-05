Les lauréats du concours Les As de la finance sont dévoilés et Christian Dubé reçoit le prestigieux Prix Hommage





MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - La Section du Québec de FEI Canada est fière de dévoiler les lauréat(e)s du concours Les As de la finance. Le dévoilement a eu lieu en primeur hier soir lors d'un gala réunissant plus de 400 dirigeant(e)s financier(ère)s et leurs invité(e)s. C'est sous la présidence d'honneur de Mme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, que s'est tenue cette soirée festive, qui récompense les responsables de la direction financière émérites du Québec et célèbre l'excellence dans le domaine de la finance. Rappelons que les lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant.

Les trois lauréats 2024 sont :

Catégorie «?Responsable de la direction financière d'une grande entreprise?»

Emmanuelle Leclerc-Granger, CPA, cheffe de la direction financière, Groupe Cirque du Soleil

Catégorie «?Responsable de la direction financière d'une petite ou moyenne entreprise?»

Guillaume Vincent, M.Sc. Fin., CPA, vice-président Finance, Groupe M7

Catégorie «?Relève?en finance?»

Jolyane Caron, CPA, vice-présidente, Finance corporative et trésorière, Dollarama

« Le concours Les As de la finance nous permet de rendre hommage à l'excellence et à l'innovation des leaders financiers qui jouent un rôle de premier plan au sein de leur organisation », souligne Mathieu Hébert, CPA, vice-président, Finances et services d'exploitation, TC Transcontinental et président du comité organisateur. « Leur expertise et leurs responsabilités grandissantes illustrent la vitalité et l'importance cruciale de la fonction finance au développement de nos entreprises. »

Remise du Prix Hommage 2024

Cette année, M. Christian Dubé a reçu le prestigieux Prix Hommage Les As de la finance. Avant d'entamer sa carrière politique, M. Dubé a laissé une empreinte indélébile sur le secteur financier québécois, se distinguant par ses contributions significatives au sein de diverses entreprises de renom. Depuis ses débuts, il se démarque par son empathie, son esprit d'équipe et une intelligence opérationnelle remarquable. Ces qualités lui permettent d'inspirer et de motiver ceux et celles qui l'entourent, illustrant son engagement profond aussi bien dans le domaine des affaires que dans le service public. Ces attributs font de M. Dubé un leader exemplaire et une figure emblématique dans son domaine.

La Section du Québec de FEI Canada remercie sincèrement les membres du jury et du comité organisateur du concours, ainsi que l'ensemble des personnes ayant soumis leur candidature, pour leur engament et intérêt envers Les As de la finance cette année. La quinzième édition du concours sera lancée à l'automne prochain : la période de mise en candidature débutera le 20 novembre 2024.

L'association tient à exprimer sa gratitude envers les généreux commanditaires, qui permettent la tenue de son concours annuel et du gala de dévoilement des lauréats: BFL CANADA, CDPQ, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, PwC et son partenaire média exclusif, La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est le principal porte-parole de cadres exerçant des fonctions de direction financière. L'association compte plus de 1?100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines, et représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation ainsi que du réseautage entre pairs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.feicanada.org/AS2024 ou LinkedIn.

