Air Transat ajoute les vols de Pegasus Airlines et Volotea à sa plateforme d'interligne virtuel

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde pour une cinquième fois aux World Airline Awards de Skytrax de 2023, est heureuse d'annoncer l'expansion de son service d'interligne virtuel en y ajoutant deux nouveaux partenaires aériens. En effet, sa plateforme innovatrice connectair par Air Transat permet désormais aux voyageuses et voyageurs de combiner les vols d'Air Transat avec ceux de Pegasus Airlines et Volotea, élevant le total à 14 compagnies collaboratrices et offrant ainsi un accès inédit à plus de 275 destinations supplémentaires à travers le monde.

L'association avec Pegasus Airlines ouvre de nouvelles perspectives de voyage vers des perles de la Turquie, telles qu'Istanbul et Antalya. Par ailleurs, le partenariat avec Volotea, transporteur espagnol, permet désormais l'accès à une multitude de destinations additionnelles en Europe et en Afrique, parmi lesquelles figurent Olbia en Italie, Oran en Algérie, et Strasbourg en France.

Notons que l'offre de correspondances est disponible dans l'outil de recherche sur airtransat.com et par l'entremise de certains comparateurs de vols. La réservation inclut également un service d'assistance en cas de retard ou d'annulation de vol, assurant ainsi aux voyageuses et voyageurs d'arriver à destination dans les meilleurs délais.

Pour en savoir plus sur connectair par Air Transat, les adeptes du voyage peuvent visiter airtransat.com ou regarder cette courte vidéo.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement.?Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5?000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

À propos de Pegasus

Fondée en 1990, Pegasus a été acquise par ESAS Holding en 2005 et a adopté le modèle économique à bas prix. En tant que leader des compagnies aériennes à bas prix en Turquie, Pegasus croit que tout le monde a le droit de voler et offre à ses clients l'opportunité de voyager à des tarifs avantageux et avec de jeunes avions grâce à son modèle à bas prix. En 2018, Pegasus a adopté la devise « Your Digital Airline » et transporte ses voyageurs vers 136 destinations dans 51 pays, dont 36 en Turquie et 100 à l'international. Pegasus opère des vols de correspondance entre la Turquie et l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie Centrale via Istanbul Sabiha Gökçen et Antalya. Pegasus propose des technologies numériques et des innovations uniques qui améliorent l'expérience client et déploie des efforts complets pour un avenir plus propre, plus égalitaire et harmonieux, avec pour mission de « Progresser Vers un Avenir Durable ». Pour plus d'informations sur l'importance de la durabilité pour Pegasus et ses activités dans ce domaine, veuillez consulter le Hub de Durabilité de Pegasus Airlines.

À propos de Volotea

Volotea est l'une des compagnies aériennes indépendantes à la croissance la plus rapide en Europe au cours de la dernière décennie, augmentant sa flotte, les itinéraires desservis et les sièges offerts d'année en année. Cette année, la compagnie aérienne célébrera le cap des 60 millions de passagers transportés sur l'ensemble de son réseau.

Cette année, Volotea exploitera près de 450 itinéraires (dont plus de la moitié exclusifs), offrira entre 12,5 et 13 millions de sièges et effectuera environ 80?000 vols avec une flotte agrandie de 44 Airbus A319 et A320.

Volotea travaille à l'atteinte d'un avenir plus durable pour l'aviation et s'est engagée à réduire de 50 % ses émissions de CO2 par passager et par kilomètre d'ici 2025, soit 5 ans avant l'objectif initial, en se fixant un nouvel objectif, encore plus ambitieux, de réduction des émissions de 58 % d'ici à 2030. À ce jour, Volotea a lancé plus de 50 initiatives de durabilité qui ont déjà permis de réduire l'empreinte carbone par passager et par kilomètre de plus de 45 %. La compagnie aérienne s'engage à développer des technologies alternatives exemptes d'émissions et à collaborer avec les fabricants et l'industrie pour répandre l'utilisation de carburant durable pour l'aviation.

Volotea, qui atteindra environ 2?000 employés cette année, favorise activement la connectivité dans les territoires où elle est basée, contribuant ainsi à leur développement économique et culturel. La compagnie aérienne a été reconnue par Skytrax comme la meilleure compagnie aérienne à tarifs compétitifs d'Europe lors des 2023 World Airline Awards.

