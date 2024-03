Le Groupe LSL Pharma clôture un financement de 6,44 millions $ comme première tranche de placements privés concomittants sans courtier





Produits en espèces de 2,7 millions $, dont 0,4 million $ provenant d'initiés

Conversion de dettes totalisant 3,75 millions $



BOUCHERVILLE, Québec, 19 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) (la « Société » ou « LSL Pharma »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, a annoncé aujourd'hui, le 18 mars 2024, la clôture d'un financement de 6,44 millions $ représentant la première tranche de placements privés sans intermédiaire de 8,0 millions $ mené concurremment et annoncé le 7 mars dernier (le « Financement »).

Dans le cadre de ce Financement, la société a émis 16 086 893 unités (les « Unités ») au prix de 0,40 $ l'Unité pour un produit brut total d'environ 6 434 758 $. Chaque Unité est composée d'une action de catégorie A de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'Action ordinaire (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet à son détenteur, sous réserve d'ajustements dans certains cas, d'acheter une Action ordinaire (une « Action de bon de souscription ») au prix de 0,70 $ pendant une période de 36 mois suivant la clôture du Financement. Chaque Unité, Action ordinaire, Bon de souscription et Action de bon de souscription émis sera soumis à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Aucune commission d'intermédiaire n'a été versée dans le cadre de ce placement privé.

Le Financement comprend des produits en espèces de 2 685 426 $, sur un placement privé d'Unités d'un produit brut maximal de 3,5 millions $ (le « Placement d'Unités »), et la conversion en Unités de certaines dettes de la Société totalisant 3 749 332 $, sur un maximum de règlement de dettes en Unités de 4,5 millions $ (les « Unités pour dettes »). Les produits en espèces du Financement seront utilisés pour augmenter la capacité de production des usines de Laboratoire LSL et de Steri-Med Pharma et pour les besoins généraux de fonds de roulement de la Société.

« LSL Pharma connaît une importante croissance depuis le début de 2024. Ce financement renforcera notre bilan et nous fournira une plus grande flexibilité financière afin de prendre avantage de notre capacité de production accrue et de nos opportunités commerciales aux États-Unis », a déclaré François Roberge, Président et Chef de la direction de la Société. « Le potentiel de développement de produits génériques ophtalmiques pour les marchés canadien et américain n'a jamais été aussi grand alors que nous accélérons nos initiatives en matière de développement règlementaire afin de tirer profit de notre partenariat avec Fera Pharmaceuticals aux États-Unis », a ajouté M. Roberge.

Les initiés de la Société (les « Initiés ») participant au Financement acquièrent un total de 875,000 Unités représentant une contribution de 350 000 $. La participation des Initiés au Financement constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La Société est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 en ce qui concerne cette participation d'Initié, car ni la juste valeur marchande du Financement ni la juste valeur marchande de la contrepartie des Unités payées par les Initiés n'excède 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs tels que définis par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « peut », « sera », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « continuer » ou une terminologie similaire. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à la capacité de la Société à les contrôler ou à les prévoir, et qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les performances réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, tels que les évolutions législatives ou réglementaires, l'intensification de la concurrence, les changements technologiques et la conjoncture économique générale. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent document doivent être lus conjointement avec ces documents.

Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les événements mentionnés dans les énoncés prospectifs se produiront, et si l'un d'eux se produit, les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du présent communiqué de presse. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.



À PROPOS DE GROUPE LSL PHARMA INC.

Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires sous forme solide, ainsi que de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web suivant : www.groupelslpharma.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CONTACT :

François Roberge, Président et Chef de la direction

Téléphone : 514 664-7700

Courriel : [email protected]

19 mars 2024 à 07:00

