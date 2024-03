Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 18 mars 2024

Transat A.T. inc. (« Transat ») est heureuse d'annoncer la nomination de Sebastian Ponce au poste de chef de la direction des revenus. Il est désormais responsable de la stratégie du réseau aérien, de la gestion des revenus, et du développement des...

Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour devenir le pays le plus accessible et le plus inclusif au monde. Les obstacles auxquels se heurtent les Canadiennes et Canadiens en situation de handicap lorsqu'ils voyagent sont tout à fait...