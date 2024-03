MORNING CHRONICLE : L'homme d'affaires à succès et président du groupe d'entreprises GSB, M. Josip Heit, annonce un conglomérat médiatique international





LONDRES, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- MORNING CHRONICLE -- GSB Gold Standard Corporation AG est l'une des principales puissances logicielles et informatiques en Europe. Josip Heit, président du groupe GSB, est en train de forger un groupe médiatique international depuis des années. Il y aura 40 journaux quotidiens sur tous les continents d'ici la fin du printemps 2024, et 30 journaux quotidiens sont déjà opérationnels sur tous les continents.

Depuis de nombreuses années, le public et les médias s'intéressent à Josip Heit, le président du conseil d'administration du groupe d'entreprises GSB. Heit a démontré un leadership visionnaire, une prévoyance stratégique et un engagement sans compromis envers la qualité tout au long de sa carrière. Josip Heit a des idées pratiques et ambitieuses pour l'avenir du groupe GSB. Il a l'intention de promouvoir une culture diverse et inclusive tout en élargissant la portée de l'entreprise vers de nouveaux marchés et des pratiques commerciales durables.

"En rassemblant différentes perspectives, nous pouvons résoudre des défis de manière que nous n'aurions peut-être pas envisagée par nous-mêmes. Parce que le succès n'est pas un accident. Il s'agit d'avoir une vision, de définir clairement vos objectifs, puis de travailler vers ces objectifs avec passion et persévérance," déclare M. Heit.

Heit est optimiste quant à la croissance de l'entreprise médiatique allemande à travers l'acquisition de ces titres médiatiques. L'échelle de l'entreprise est comparable à celle de certaines des plus grandes organisations médiatiques aux États-Unis.

À propos de "GSB Group of Companies":

Gold Standard Corporation AG (GSB) a été fondée en Allemagne en 2011 et se spécialise dans le commerce de minéraux et de métaux précieux dans le monde entier. La mise en oeuvre de la technologie blockchain améliore la transparence, la flexibilité et accélère les transactions.

Le groupe d'entreprises GSB est un spécialiste des logiciels et de l'IT, y compris des entreprises de courtage et des sociétés de gestion. Les clients de détail peuvent accéder aux solutions de plateforme exceptionnelles et uniques de GSB par le biais de prestataires de services, assurant le confort le plus élevé et le plus sécurisé pour tous afin de surveiller, contrôler et gérer les transactions liées dans un environnement unique.

À propos du quotidien "MORNING CHRONICLE":

"MORNING CHRONICLE" a été fondé en tant que journal quotidien à Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande) en 1770 et a été publié pour la première fois il y a 253 ans, ce qui le rend 18 ans plus âgé que The Times, qui a été publié pour la première fois en 1785. L'écrivain et critique social anglais légendaire Charles Dickens, qui a créé certains des personnages de roman les plus célèbres du monde, tels que "Oliver Twist" et "David Copperfield", était employé en tant que journaliste au quotidien londonien "MORNING CHRONICLE" et écrivait des articles de presse quotidiens sous le pseudonyme de "Boz".

"MORNING CHRONICLE" rend compte, dans son orientation, en tant que quotidien britannique libéral-conservateur, en ligne dans les langues suivantes : anglais, espagnol, portugais, italien et français, principalement sur des sujets politiques

18 mars 2024 à 13:58

