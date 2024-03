Verimatrix présente Counterspy, sa nouvelle solution de lutte contre le piratage dotée de capacités de défense inégalées





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, que sa nouvelle solution anti-piratage Verimatrix Counterspy, la technologie anti-piratage la plus avancée de ces dix dernières années, est désormais disponible.

Counterspy s'appuie sur une technologie développée en 2021 par l'équipe de cybersécurité Verimatrix : elle offre un moyen innovant de lutter contre la montée du piratage vidéo dans un contexte où les applications de diffusion streaming sont de plus en plus répandues. Counterspy est un produit à part entière qui fait partie de la gamme Verimatrix anti-piracy. Ce produit est conçu pour empêcher le vol de contenu vidéo, protéger les applications contre les attaques et fournir des services continus de prévention, de détection et de réponse à la menace du piratage.

Counterspy va au-delà des méthodes traditionnelles pour garantir un niveau de sécurité supérieur aux abonnés des applications multimédias, en sécurisant le contenu sur différents appareils. Counterspy comble les failles en matière d'authentification générées par le passage d'un matériel de décodeur contrôlé par l'opérateur à un appareil personnel ou à des applications OTT, permettant ainsi aux opérateurs de distribuer du contenu en toute confiance tout en prévenant le piratage. Avec Counterspy, chaque session sur l'application est authentifiée et liée à un abonné spécifique, ce qui garantit la transparence et le contrôle de l'accès. En protégeant la clé d'authentification contre le vol ou la manipulation, Counterspy empêche les abus et garantit un accès légitime au contenu, ce qui va bien au-delà de ce que proposent les fournisseurs de DRM traditionnels.

Ce qui fait la force de Counterspy :

Une protection unique et une détection des menaces depuis le fournisseur de services vidéo jusqu'à l'appareil du consommateur : Verimatrix Counterspy permet d'intégrer sans effort un niveau de sécurité dans l'appareil non géré du consommateur via l'application multimédia, une fonctionnalité inexistante sur le marché au moment où les services de streaming OTT exploitant les appareils des consommateurs explosent. Verimatrix a associé le meilleur de ses technologies anti-piratage avec ses innovations en matière de cybersécurité afin de créer une nouvelle approche audacieuse pour s'attaquer au problème du piratage - une avancée décisive.

Protection en temps réel basée sur les technologies AI/ML : S'appuyant sur les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, Counterspy peut rapidement identifier les signaux de piratage et les menaces de cybersécurité, ce qui permet de déployer des contre-mesures en temps réel.

Approche de sécurité multi-couches : Counterspy s'appuie sur des technologies éprouvées telles que le DRM et le watermarking, avec une nouvelle génération d'outils sophistiqués de protection des applications et de surveillance du piratage pour détecter toute activité suspecte. Cela permet aux fournisseurs de services vidéo d'identifier les comportements suspects à la source - au moment où ils se produisent - afin de contrer les acteurs malveillants sans affecter l'expérience des abonnés légitimes. En protégeant l'application, Counterspy protège également les informations personnelles et les données bancaires des abonnés à ces services. Cette approche multi-couches de la sécurité des contenus vidéo et des applications, ainsi que la possibilité de déployer des contre-mesures anti-piratage en temps réel, permettent aux opérateurs de streaming de faire évoluer en permanence leur réponse aux menaces émergentes - en gardant une longueur d'avance sur les pirates.

"Avec le lancement de Counterspy, Verimatrix se place au premier rang de l'innovation nécessaire pour lutter contre les cyber-pirates les plus puissants au sein d'un écosystème de diffusion de contenu connecté", a déclaré Andrew Bear, Head of Anti-piracy Business chez Verimatrix. "Les approches de sécurité d'hier ne suffisent plus à protéger les revenus et le contenu. Counterspy permet aux opérateurs de streaming de réagir immédiatement contre les pirates qui utilisent les techniques les plus récentes et bien souvent inaperçues portant atteinte à leurs activités. Nous considérons Counterspy comme une avancée majeure pour la sécurité dans le secteur des équipements multimédia, qui se traduit par des millions de dollars de pertes évitées du fait du piratage, ainsi que par des économies notables sur les coûts d'exploitation."

Pour les opérateurs, Counterspy cible le piratage et les pertes de revenus, améliore la sécurité du contenu et la protection des applications, tout en permettant d'éviter que les données des utilisateurs ne soient compromises. Un client de Verimatrix ayant déployé une première version de Counterspy a ainsi réalisé une économie OPEX de 300 000 dollars et a évité des pertes directes liées au piratage d'un montant de 21 millions de dollars en une seule année. Grâce à Counterspy, conçu pour une intégration rapide et directe chez les clients de streaming vidéo, les opérateurs peuvent détecter et contrer efficacement le piratage directement à la source, ce qui constitue une "solution de sécurité autonome" qui contraste fortement avec les méthodes traditionnelles.

Counterspy fait partie de la suite de solutions de sécurité Verimatrix Streamkeeper et peut être déployé de manière flexible avec d'autres technologies Verimatrix, y compris Multi-DRM et Watermarking. Les opérateurs intéressés par une démonstration peuvent la programmer en cliquant ici.

Un événement en ligne et en direct est programmé le 19 mars à 17 heures CET / 9 heures PST avec des experts en sécurité de Verimatrix et avec la participation de beIN, le leader du sport, pour discuter du piratage dans l'écosystème vidéo d'aujourd'hui et illustrer la clé du succès que constitue l'association de la protection vidéo classique et de la cybersécurité. Les intervenants sont Lee Kent de beIN, Klaus Schenk, SVP Security and Threat Research chez Verimatrix, et Maria Malinkowitsch, VP Video Protection Business chez Verimatrix. Inscrivez-vous ici.

Un livre blanc est également disponible ici en téléchargement, "Securing the Streaming Seas : Verimatrix Counterspy's Superior Defense Against Piracy In a World Dominated by Video Apps"

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

