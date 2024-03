Cambrex achève son plan d'investissement de 100 millions de dollars sur 5 ans, un an plus tôt que prévu





EAST RUTHERFORD, New Jersey, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Cambrex, organisme international leader en fabrication et développement en sous-traitance (CDMO), a annoncé aujourd'hui être sur le point d'achever une stratégie d'investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans, un an plus tôt que prévu. Le projet, qui ajoute plus de 139 000 mètres carrés de capacité et d'expansion des capacités dans 70 % de son réseau nord-américain et européen de développement et de fabrication de médicaments, sera achevé d'ici la fin de 2024. Les investissements couvrent toutes les échelles de la fabrication clinique et commerciale de substances médicamenteuses et comprennent des technologies de pointe pour relever les défis liés aux molécules complexes.

« Lorsque nous avons commencé ce parcours, nous avons aligné notre stratégie d'investissement sur les besoins futurs de nos clients pharmaceutiques. En plus de la capacité de fabrication, nous avons investi dans des technologies spécialisées pour accélérer le développement d'API très puissantes et de candidats synthétiques complexes », a commenté Tom Loewald, directeur général de Cambrex. « Je suis ravi d'annoncer que ces capacités seront disponibles sur le marché bien avant la date prévue, mettant en valeur les efforts de nos équipes d'exploitation et d'ingénierie talentueuses. »

En Amérique du Nord, la stratégie d'investissement sur 5 ans comprenait des expansions de capacité à Charles City, en Iowa et à High Point, en Caroline du Nord, ajoutant des suites de fabrication cliniques et commerciales pour la fabrication de petits volumes, de grands volumes et d'API très puissants. Pour soutenir les programmes de développement précoce, Cambrex a étendu ses capacités à Longmont, au Colorado, en co-implantant des services d'analyse dans la même installation que le développement de substances et de produits pharmaceutiques. Cambrex a également ajouté des technologies spécialisées pour le développement de processus de flux continu et de synthétiques complexes à Waltham, Massachusetts.

En Europe, Cambrex a étendu ses capacités de recherche et de développement à Milan, en Italie, avec un nouveau laboratoire de haute puissance pour le développement de processus et d'analyses API, et a mis en service une nouvelle installation de stockage de stabilité à Liège, en Belgique.

En 2024, Cambrex terminera les dernières phases d'expansion en Amérique du Nord et en Europe, en ajoutant un nouveau laboratoire de contrôle de la qualité modernisé à Charles City, dans l'Iowa, et en mettant en service deux nouvelles lignes de production à l'échelle de 6 m³, ce qui représente une augmentation de 50 % des capacités de fabrication d'API à grande échelle, à Karlskoga, en Suède.

Grâce à ces investissements, Cambrex conserve la position qui lui permet de soutenir ses clients dans le développement et la fabrication de nouvelles thérapies innovantes qui améliorent la santé humaine.

À propos de Cambrex

Cambrex est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan au niveau mondial qui fournit le développement et la fabrication de substances médicamenteuses tout au long du cycle de vie du médicament, ainsi que des services analytiques complets et des services de demande IND.

Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe de 2 000 experts au service de clients internationaux à partir de sites en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées en matière de substances médicamenteuses, y compris le flux continu, les substances contrôlées, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les API très puissants.

