Pour un meilleur accès aux services de santé - Québec inaugure un nouvel appareil en radiologie à l'Hôpital de Roberval





ROBERVAL, QC, le 18 mars 2024 /CNW/ - La députée de Roberval, Nancy Guillemette, souligne aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, la mise en service d'un nouvel appareil de tomodensitométrie à l'Hôpital de Roberval. Cet équipement permettra d'améliorer l'accès et la qualité des soins offerts aux citoyens et citoyennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'innovation fait partie des éléments phares du Plan santé présenté par le ministre Dubé en mars 2022. Cet appareil à la fine pointe de la technologie permet d'augmenter l'efficacité des services proposés en radiologie, ce qui, à terme, contribuera à la réduction des listes d'attente des patients et patientes pour certains examens, notamment pour une tomodensitométrie et pour les échographies.

Grâce à un investissement de la Fondation du Domaine-du-Roy, l'espace hébergeant l'appareil a également pu être réaménagé pour qu'il soit davantage confortable pour les patients et patientes. Ce réaménagement vise également à offrir un environnement de travail plus attrayant pour le personnel.

Citations :

« Ce nouvel appareil contribue déjà à mieux répondre aux besoins de la population et, surtout, à prendre en charge plus de patients et patientes qui sont en attente d'un examen. C'est une bonne nouvelle pour la population de la région. Nous visons à moderniser les équipements en santé pour améliorer l'accès à des soins de qualité, à la fois pour les Québécois et les Québécoises et pour le personnel. C'est un engagement de notre Plan santé et nous y travaillons. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'inauguration de ce nouvel appareil est un grand pas en avant pour toute notre région. Je salue la décision de notre gouvernement de soutenir l'implantation de ce service. Cela témoigne de l'importance qu'il accorde aux besoins des citoyens et citoyennes en matière de santé. Je tiens à saluer toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, mais aussi la générosité de plusieurs donateurs qui, par le biais de la Fondation du Domaine-du-Roy, ont contribué au financement de ce service permettant aux personnes qui en ont besoin de bénéficier d'une technologie de pointe et d'une prise en charge rapide. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval, whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Le coût total d'acquisition de ce nouvel appareil est de 860 000 $.

18 mars 2024 à 11:00

