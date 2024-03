Stellarex, Inc. et les Laboratoires Nucléaires Canadiens signent un PE visant à collaborer au développement de l'énergie de fusion





PRINCETON, N.J. et CHALK RIVER, Ontario, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stellarex, Inc. et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) ont le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (PE) qui définit un cadre pour la collaboration et la coopération en science et technologie de production d'énergie de fusion.



Selon les termes de cette collaboration, Stellarex et les LNC vont s'associer dans des domaines précis de la science et de la technologie de l'énergie de fusion en vue de la conception et de la réalisation de centrales d'énergie de fusion prévues par Stellarex.

Ces domaines particuliers de collaboration mettent l'accent sur les technologies d'énergie de fusion pour lesquelles les LNC apportent une expertise reconnue mondialement, incluant les systèmes liés au tritium associés au cycle du combustible, à l'analyse de sûreté, à la conformité à la réglementation, à la maintenance et l'inspection à distance, à l'analyse des matériaux et au traitement des déchets.

« Stellarex est ravie de collaborer avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens, » déclare le Professeur Amitava Bhattacharjee, cofondateur et directeur scientifique de Stellarex, également de l'Université de Princeton. « Les LNC possèdent une expérience exceptionnelle dans de nombreux domaines stratégiques pour le développement de nos dispositifs produisant l'énergie de fusion. »

« Le Canada connaît actuellement une croissance rapide de son travail dans le domaine des technologies de l'énergie de fusion, et les LNC sont fiers de s'associer à Stellarex dans sa quête d'une énergie de fusion magnétique fondée sur le stellarator », a déclaré le Dr Stephen Bushby, vice-président, Sciences et technologie, Laboratoires Nucléaires Canadiens. « L'équipe Stellarex a accumulé des décennies d'expérience et d'expertise en science et technologie de la fusion issues de projets de fusion internationaux majeurs, et les LNC sont impatients de soutenir leur développement technologique grâce à nos vastes capacités de gestion sûre du deutérium et du tritium, ainsi qu'à nos installations de recherche et développement de pointe pour le soutien et le développement de réacteurs avancés. »

Le cofondateur, et directeur de la technologie de Stellarex, le Dr Michael Zarnstorff, a ajouté qu'« Un élément important d'une centrale de fusion consiste en ses systèmes auxiliaires qui soutiennent le fonctionnement du dispositif, notamment le cycle du combustible, les systèmes de maintenance et les équipements de sûreté de la centrale ».

Le chef de la direction des technologies de l'hydrogène et du tritium des LNC, le Dr Ian Castillo, a ajouté : « Nous sommes impatients non seulement d'utiliser notre expertise en matière de tritium pour aider Stellarex à faire progresser sa technologie, mais aussi d'appliquer notre vaste expérience des réacteurs opérationnels à la conception de nouvelles centrales de fusion. »

À propos de Stellarex

Stellarex, Inc. est une entreprise de développement de technologies d'énergie de fusion qui compte des experts de l'Université de Princeton et de la communauté internationale qui étudie l'énergie de fusion. Stellarex met en application les avantages significatifs du stellarator, cette approche inventée à l'origine à l'Université de Princeton, dans le but de développer un système d'énergie de fusion économiquement attractif qui fournit une énergie propre fiable afin d'atténuer le changement climatique. Fondée en 2022, Stellarex est basée à Princeton, New Jersey.

À propos des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services de science et de technologie nucléaires innovants. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale : restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique, notamment l'énergie carboneutre, les traitements contre le cancer et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets.

Personne-ressource Stellarex :

Richard Carty

Président

1 917 601-3261

[email protected]

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d'entreprise

1 866 886-2325

[email protected]

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d773f356-5a19-4c44-9423-d913ef09cf5e/fr

18 mars 2024 à 10:30

