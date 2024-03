La ministre Valdez dévoile les principales conclusions du rapport annuel sur l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin et réitère son soutien aux femmes entrepreneures du pays





TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Une économie plus inclusive, c'est une économie plus forte. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l'égalité des genres qui contribueront à bâtir une économie avantageuse pour toute la population canadienne.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a dévoilé les principales conclusions du rapport annuel sur l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada, qui a été publié par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, avec le soutien du gouvernement du Canada. Wendy Cukier, fondatrice et directrice des études du Diversity Institute et du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, accompagnait la ministre lors de l'événement.

Le rapport annuel sur l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin brosse le portrait le plus complet des recherches qui sont menées sur l'entrepreneuriat féminin au Canada. Voici quelques-unes des conclusions du rapport de 2024 :

Le nombre de femmes propriétaires d'entreprises augmente : En 2023, environ 18,4 % de toutes les entreprises appartenaient majoritairement à des femmes au Canada , alors qu'on estimait ce pourcentage à 15,4 % en 2017.

, alors qu'on estimait ce pourcentage à 15,4 % en 2017. Les femmes entrepreneures stimulent la croissance et la durabilité économiques : Les entreprises qui appartiennent à des femmes sont plus axées sur l'innovation et la durabilité environnementale que les entreprises qui appartiennent à des hommes.

Les femmes entrepreneures continuent d'avoir un revenu inférieur : 37,1 % des femmes entrepreneures gagnent moins de 50 000 $ annuellement, comparativement à 31,7 % à leurs homologues masculins.

Le rapport démontre que même si les femmes entrepreneures font des progrès, elles continuent de faire face à des défis. Plus de travail doit donc être fait à ce chapitre. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continue de soutenir les entrepreneurs sous-représentés par l'entremise de programmes comme la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), une initiative sans précédent de près de 7 milliards de dollars, qui aide des centaines de milliers de femmes entrepreneures de tous les horizons au Canada à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour réussir.

Cette initiative s'inscrit dans les investissements sans précédent que le gouvernement a effectués depuis 2015 pour soutenir les femmes. Il a, entre autres, légiféré en matière d'équité salariale, bonifié l'allocation canadienne pour enfants, octroyé un financement spécial aux entrepreneures durant la pandémie, conclu des ententes pour que les provinces et les territoires fournissent des services de garde d'enfants à 10 $ par jour, engagé plus de 530 millions de dollars pour le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et présenté un projet de loi pour la mise en oeuvre de la première phase d'un régime national d'assurance médicaments qui offrira un accès universel à des moyens gratuits de contraception.

Le rapport et ses conclusions serviront à éclairer l'élaboration de politiques et de programmes futurs destinés à soutenir les femmes entrepreneures. Ils aideront aussi le gouvernement du Canada à préciser les étapes qui doivent être prises pour s'assurer que chaque Canadien qui désire lancer sa propre entreprise puisse obtenir le soutien dont il a besoin pour réussir.

Citations

« Soutenir les femmes entrepreneures n'est pas seulement un bon choix, c'est un choix intelligent. Les partenaires, comme ceux du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, nous aident à mieux percevoir l'immense contribution des femmes à notre économie, ainsi que les défis qu'elles doivent encore relever. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la publication de ce rapport et de ses conclusions, qui contribueront à éclairer la prise de nos décisions futures sur le soutien aux femmes entrepreneures au Canada. Il ne s'agit pas seulement de créer une société plus inclusive, mais aussi de créer de bons emplois et de bâtir une économie forte et avantageuse pour tous. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Pour concevoir des stratégies et des programmes efficaces pour soutenir les femmes entrepreneures, il faut pouvoir s'appuyer sur des faits probants au sujet de ce qui fonctionne pour elles et au sujet des ressources de soutien disponibles et de leur incidence. Le rapport annuel sur l'État des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada présente ce que nous savons et ce que nous devons savoir pour promouvoir un écosystème d'innovation plus inclusif et enrichir la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). Récemment, lors d'un atelier à la 68e session de la Commission de la condition de la femme, les participants ont confirmé que ce que nous faisons au Canada est unique et important. Même si de nombreux pays reconnaissent que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important et qu'il est nécessaire de soutenir les femmes entrepreneures, le Canada, par l'entremise de la SFE, s'est démarqué à l'échelle mondiale en adoptant une approche pangouvernementale pour renforcer l'écosystème et faire avancer l'entrepreneuriat féminin. Notre approche en matière d'intersectionnalité est unique, tout comme l'accent privilégié que nous mettons sur l'application d'une grille d'analyse fondée sur la diversité et l'égalité des genres, afin de pouvoir mieux comprendre les obstacles systémiques qui sont encore présents et élaborer des stratégies efficaces destinées à ouvrir des possibilités à tous les ministères gouvernementaux. »

- La fondatrice et directrice des études du Diversity Institute et dirigeante du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, Wendy Cukier

Faits en bref

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) est un guichet unique où les femmes entrepreneures peuvent trouver les renseignements, les données et les pratiques exemplaires qui leur seront utiles.

En 2018, à la suite d'un processus concurrentiel, le gouvernement du Canada a attribué à la Toronto Metropolitan University (anciennement l'Université Ryerson) un marché pouvant aller jusqu'à 8,62 millions de dollars sur trois ans pour mettre en oeuvre le Portail. Le gouvernement a prévu une nouvelle somme de 5 millions de dollars pour soutenir les activités du Portail dans le budget de 2021, et une somme additionnelle de 3,8 millions de dollars en novembre 2023.

a attribué à la Metropolitan University (anciennement l'Université Ryerson) un marché pouvant aller jusqu'à 8,62 millions de dollars sur trois ans pour mettre en oeuvre le Portail. Le gouvernement a prévu une nouvelle somme de 5 millions de dollars pour soutenir les activités du Portail dans le budget de une somme additionnelle de 3,8 millions de dollars en novembre 2023. De portée nationale, le PCFE est composé de 10 centres régionaux qui travaillent ensemble afin de coordonner les activités dans les différentes régions. Chacune de ces plaques tournantes régionales possède un domaine d'expertise et de spécialisation unique dont le PCFE tire profit.

Avec un réseau de plus de 250 partenaires, le PCFE regroupe des chercheurs, des organisations de soutien aux entreprises et d'importants intervenants dans le but de créer un environnement plus inclusif et favorable à la croissance de l'entrepreneuriat féminin au Canada . Ces partenaires unissent leurs forces pour aider les entrepreneures d'horizons différents à cheminer dans l'écosystème d'innovation.

. Ces partenaires unissent leurs forces pour aider les entrepreneures d'horizons différents à cheminer dans l'écosystème d'innovation. Les activités du PCFE comprennent ce qui suit : recueillir, analyser et diffuser de l'information, et faire avancer la recherche sur l'entrepreneuriat féminin; transmettre les pratiques exemplaires et les connaissances aux organismes de soutien aux femmes entrepreneures et soutenir ces activités; rendre compte des progrès des femmes entrepreneures au Canada , notamment en effectuant un examen des mesures de soutien de l'écosystème de l'entrepreneuriat canadien pour les femmes.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) dispose d'une enveloppe de près de 7 milliards de dollars, qui inclut en plus du PCFE : le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, qui finance des organismes partenaires pour qu'ils puissent offrir des prêts pouvant aller jusqu'à 50 000 $ à des femmes propriétaires d'entreprise et à des entrepreneures; l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque, qui vise à instaurer un environnement de capital-risque plus inclusif au profit des femmes canadiennes; le Fonds pour l'écosystème de la SFE, qui aide à renforcer la capacité de l'écosystème de l'entrepreneuriat et à fournir les ressources dont les femmes entrepreneures ont besoin pour démarrer ou faire croître une entreprise.

Le gouvernement investit aussi pour éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les femmes entrepreneures issues de divers horizons ou appartenant à des groupes intersectionnels, notamment par l'entremise de programmes comme le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+.

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : X (Twitter), Facebook et Instagram.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

18 mars 2024 à 10:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :