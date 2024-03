Venture Global annonce une flotte de navires GNL de pointe





Les premiers navires livrés cette année

HOUSTON, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG a annoncé aujourd'hui l'acquisition et la construction d'une nouvelle grande flotte de navires alimentés au GNL. La flotte de Venture Global comprendra neuf navires, actuellement en construction en Corée du Sud, qui seront livrés plus tard cette année. Six navires auront une capacité de cargaison de 174000 m3 et trois une capacité de cargaison de 200000 m3. Les neuf navires déploieront les meilleures technologies environnementales et d'efficacité de leur catégorie et seront principalement alimentés par le gaz naturel liquéfié de Venture Global.

« Venture Global est heureuse d'annoncer l'arrivée de sa nouvelle flotte de navires GNL de classe mondiale de prochaine génération, renforçant ainsi notre rôle croissant en tant que fournisseur d'énergie mondial majeur. Cet investissement s'appuie sur notre récente exécution d'un accord d'utilisation à long terme d'un terminal pour la capacité de regazéification au plus grand terminal d'importation de GNL d'Europe, ce qui renforce l'intégration de notre activité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en GNL, à la liquéfaction et à l'exportation, aux meilleurs navires de transport de GNL et à la capacité de regazéification . Cela sera complémentaire à notre activité principale en tant que fournisseur de clients à long terme tout en permettant l'optimisation et l'option en permettant le transport de GNL directement au point de besoin du client. Nous envoyons un signal fort au marché mondial de notre engagement à long terme à répondre à la demande mondiale croissante d'énergie à grande échelle, renforçant la sécurité de nos clients et alliés en leur fournissant des produits propres, le GNL américain abordable et fiable aussi efficacement que possible », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global.

Les navires sont propulsés par les derniers moteurs 2 temps MEGA / MEGI qui, en combinaison avec l'utilisation des formes de coque les plus récentes, générateur d'arbre et systèmes de lubrification à l'air, produire le rendement énergétique le plus élevé et les émissions de GES les plus faibles en fonction de la technologie de transport de GNL actuellement disponible. Le type de moteur principal choisi, soutenu par la technologie du générateur d'arbre, réduit considérablement le glissement du méthane par rapport aux générations précédentes de méthaniers propulsés à 2 et 4 temps. Les navires de GNL sont principalement alimentés au gaz naturel, qui est plus propre que le mazout traditionnel. Les polluants tels que les oxydes d'azote et les oxydes de soufre sont considérablement réduits, et les émissions de CO2 sont 25% inférieures aux émissions de CO2 des navires alimentés par du mazout.

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé à produire du GNL en janvier 2022. La deuxième installation de l'entreprise, Plaquemines LNG, est en construction et devrait produire le premier GNL en 2024. La société construit et développe actuellement plus de 70 MTPA de capacité de production nominale pour fournir une énergie propre et abordable au monde. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

