Webull lance une solution de gestion de trésorerie au Canada





Les clients peuvent à présent percevoir des revenus passifs sur leurs liquidités

TORONTO, le 18 mars 2024 /CNW/ - Webull Canada, une plateforme d'investissement numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle solution de gestion de trésorerie pour les investisseurs canadiens. Grâce à cette nouvelle offre, tous les clients de Webull Canada pourront désormais percevoir 4 % d'intérêts en dollars canadiens ou 3% d'intérêts en dollars américains sur les liquidités non investies*.

Dans un climat de forte volatilité, Webull Canada offre à ses utilisateurs un taux compétitif qui leur permet de gagner de l'argent sur leurs liquidités non investies, sans frais supplémentaires. Les intérêts seront cumulés mensuellement et il n'y a pas de minimum de compte, de blocage ou de limitation.

"Gagner un revenu passif sur les intérêts est un avantage considérable pour les investisseurs canadiens, qui n'est pas très répandu sur le marché actuel", a déclaré Michael Constantino, PDG de Webull Securities (Canada) Limited. "Webull a connu un premier succès avec son outil de gestion de trésorerie après son lancement aux États-Unis, et nous sommes ravis d'offrir les mêmes avantages à nos clients canadiens."

*Les taux d'intérêt appliqués aux soldes créditeurs nets réglés dans votre compte Webull Securities (Canada) Limited peuvent être modifiés sans préavis.

À propos de Webull

Webull est une plateforme d'investissement numérique de premier plan qui s'appuie sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Le groupe Webull a son siège social à St. Petersburg, en Floride, et est soutenu par des investisseurs privés situés aux États-Unis, en Europe et en Asie. Webull sert des dizaines de millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays, offrant aux investisseurs individuels un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux marchés financiers du monde entier. Les utilisateurs peuvent mettre en oeuvre des stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des contrats d'option et des actions fractionnées, par l'intermédiaire de la plateforme de négociation de Webull, qui est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Afrique du Sud, au Japon, au Mexique et au Canada.

18 mars 2024 à 09:00

