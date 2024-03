Augmenter les niveaux de littératie est crucial pour la qualité de vie: enquête menée par Littératie Ensemble





TORONTO, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La majorité des Canadien·ne·s croient que l'augmentation des niveaux de littératie au Canada améliorerait la qualité de vie de la population, selon un nouveau sondage de Pollara commandité par Littératie Ensemble (anciennement Collège Frontière).



Le sondage national révèle que 94 pour cent des Canadien·ne·s conviennent que de faibles compétences en littératie ont un impact négatif sur la qualité de vie, et 93 pour cent pensent la même chose en ce qui concerne la prospérité dans la société d'aujourd'hui. Les répondant·e·s croient également que de faibles compétences en littératie mènent à un revenu moins élevé et limitent les opportunités reliées à l'emploi. (70 pour cent). Cependant, les Canadien·ne·s sont moins enclins à établir un lien entre les compétences en littératie d'une personne et sa santé physique (22 pour cent) ou sa propension à s'engager dans des activités criminelles ou violentes (28 pour cent).

Les Canadien·ne·s recommandent massivement (78 pour cent) de multiplier les actions gouvernementales pour améliorer les niveaux de littératie.

Bien que le Canada soit considéré comme une société très alphabétisée, les niveaux de littératie sont plus bas que beaucoup de gens ne le pensent. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), près d'un adulte canadien sur cinq a des compétences en littératie trop faibles pour accomplir quotidiennement des tâches requérant de la lecture et de l'écriture de façon indépendante. Ces individus peuvent trouver très difficile de suivre la posologie sur un emballage de médicament ou les instructions de santé et de sécurité au travail ; de postuler un emploi ou un logement ; de comprendre un document juridique ; de lire un horaire de bus ; d'aider avec les devoirs scolaires ou d'ouvrir un compte bancaire.

La société exige une compréhension de plus en plus sophistiquée du langage écrit pour participer pleinement à la vie quotidienne. Aujourd'hui, l'importance de la littératie n'a jamais été aussi grande. Littératie Ensemble, le premier organisme d'alphabétisation au Canada, propose des programmes de littératie gratuits aux adultes, aux jeunes et aux enfants qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour réussir dans le système scolaire traditionnel, dans le milieu de travail ou dans la vie en général. Nos apprenant·e·s sont des gens qui vivent dans la pauvreté et dans des communautés marginalisées ; des personnes handicapées ; des travailleur·euse·s peu qualifié·e·s ; et des nouveaux·elles arrivant·e·s au Canada. Les retards accumulés au cours de la scolarité ou les facteurs socio-économiques signifient que de nombreuses personnes sont en situation de "rattrapage" dès le départ. Tout le monde peut apprendre. Mais tout le monde n'obtient pas le soutien dont il·elle a besoin. Le fossé se creuse chaque jour car de nombreuses personnes et communautés n'ont pas accès à un soutien adéquat pour améliorer leurs niveaux de littératie.

"La littératie touche presque tous les aspects de nos vies. Elle a une grande influence sur notre bien-être. Je suis encouragée de constater que les Canadien·ne·s s nous soutiennent et considèrent la question de l'alphabétisation comme une priorité, non seulement pour autrui, mais pour l'ensemble de la société. Combler le fossé est possible et il en est de notre devoir de le faire. C'est notre outil le plus efficace pour promouvoir l'équité sociale. D'ailleurs, 2024 marque le 125ème anniversaire de Littératie Ensemble et nous continuons nos collaborations à travers le Canada - dans les milieux urbains, ruraux et éloignés - car nous croyons que n'importe quel endroit peut être un lieu d'apprentissage. C'est l'approche sur laquelle Littératie Ensemble a été fondé en 1899, et qui a permis d'établir une nouvelle façon d'enseigner et d'offrir des programmes de développement de compétences de base," déclare Mélanie Valcin, présidente et directrice générale de Littératie Ensemble.

À travers un réseau de milliers de bénévoles, Littératie Ensemble a enseigné à des millions de personnes au Canada comment lire et écrire depuis 1899. Les bénévoles aident les gens à acquérir les compétences et la confiance en soi dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs.

Méthodologie

L'enquête nationale menée auprès de 1 552 répondant·e·s âgé·e·s de 18 ans et plus a été réalisée par Pollara Strategic Insights en utilisant une méthodologie en ligne entre le 20 et le 21 février 2024. Les données ont été pondérées en utilisant les données les plus récentes du recensement sur le genre, l'âge et la région, afin de garantir que l'échantillon reflète la population réelle des Canadien·ne·s adultes.

À propos de Littératie Ensemble

Anciennement Collège Frontière, Littératie Ensemble est un organisme de bienfaisance enregistré au niveau national dédié à l'amélioration des conditions de vie des enfants, des jeunes et des adultes grâce à la littératie. Depuis 1899, notre approche inclusive et nos services innovants transforment chaque endroit en un lieu d'apprentissage. Au cours de la dernière année, près de 34 000 enfants, jeunes et adultes dans plus de 191 endroits urbains, ruraux et éloignés à travers le Canada (y compris 97 communautés autochtones) ont eu accès à des programmes d'alphabétisation et de numératie gratuits et inclusifs, en personne et en ligne, soutenus par 1 689 tuteurs et tutrices bénévoles.

