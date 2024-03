Geekplus célèbre ses 5 ans en Europe avec l'introduction de sa nouvelle solution robotisée Pallet-to-Person au salon LogiMat





DÜSSELDORF, Allemagne, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, le leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, célèbre son cinquième anniversaire sur le marché européen à l'occasion du salon de la chaîne d'approvisionnement LogiMAT à Stuttgart. LogiMAT marque également les débuts européens de Geekplus Pallet-to-Person, une solution innovante pour le stockage des palettes.

À ce jour, Geekplus a réalisé des projets pour 70 détaillants, 3PL et autres entreprises dans 19 pays d'Europe. Cette étape est la preuve de la force de l'entreprise sur le marché et de la maturité de ses solutions. Geekplus présentera ses solutions mobiles d'exécution des commandes et d'automatisation des entrepôts lors du salon LogiMAT qui se tiendra du 19 au 21 mars. Rejoignez l'équipe au stand 6B61.

La solution Pallet-to-Person de Geekplus est une solution combinée pour la collecte rapide et le stockage de palettes à haute densité qui utilise le stockage automatisé de palettes aux niveaux supérieurs et les robots Shelf-to-Person pour la collecte au niveau du sol. En ajoutant le Pallet-to-Person à sa gamme de solutions Goods-to-Person, Geekplus offre à ses clients européens un large éventail de solutions de stockage.

Le projet européen le plus récent de la société apporte la solution de stockage vertical Tote-to-Person - qui peut s'élever jusqu'à 12 mètres - en Italie, où un client pharmaceutique avait besoin d'une solution de stockage qui permettait également l'exécution rapide d'une large gamme de marchandises vendues en ligne.

« Alors que la solution Pallet-to-Person permet aux entreprises de stocker de grandes palettes dans les niveaux supérieurs de leurs entrepôts, la solution Tote-to-Person est parfaite pour les clients européens qui ont besoin d'un stockage à haute densité pour les marchandises de petite et moyenne taille, a déclaré Markus Schellinger, responsable des solutions chez Geekplus EMEA. La solution peut fonctionner avec différents types de tailles, le robot de 11 mètres étant parfait pour s'assurer que chaque espace de stockage vertical est utilisé. Un autre avantage est que la solution peut facilement être utilisée avec notre produit Shelf-to-Person pour créer un scénario de collecte encore plus efficace. »

Geekplus fournit des solutions modulaires et évolutives pour l'exécution des commandes, qui permettent une certaine flexibilité lorsque les priorités commerciales des clients changent. Visitez le stand 6B61 pendant LogiMAT pour voir les trois principaux robots Goods-to-Person de la société.

À propos de Geekplus

Geekplus possède le plus grand portefeuille de solutions robotiques mobiles pour l'exécution des commandes de l'industrie. Plus de 1 000 leaders de l'industrie mondiale utilisent nos solutions pour réaliser une automatisation flexible, fiable et hautement efficace des entrepôts. Fondé en 2015, Geekplus compte plus de 1 500 employés, avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, à Hong Kong RAS et à Singapour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2363048/Geekplus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2358346/Geek_Logo.jpg

