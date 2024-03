PASCAL SCHMIDT EST NOMMÉ COUNTRY MANAGER D'EPSON FRANCE





Epson France renforce son équipe de direction avec la nomination de Pascal Schmidt au poste de Country Manager. Il succède à Massimo Pizzocri, qui demeure Directeur Représentatif d'Epson France, Vice-Président des ventes et du marketing des projecteurs d'Epson Europe et Directeur Général d'Epson Italie.

Pascal Schmidt a débuté sa carrière au sein d'Epson France en 1991 en tant que Retail Manager. Au cours de ces 30 dernières années, Pascal a occupé plusieurs fonctions, dont celles de Responsable des ventes grande distribution. Avant sa nomination en tant que Country Manager, Pascal Schmidt occupait le poste de Directeur Commercial de la division « Consumer & Channel ».

« Pascal Schmidt s'est durablement engagé pour le développement d'Epson en France ces dernières années. Son expertise commerciale, sa parfaite connaissance du marché local et ses excellents résultats en font un membre reconnu et expérimenté de l'équipe de direction. Il a toute ma confiance et je suis heureux qu'il poursuive les initiatives de développement qui ont été menées tout en resserrant les liens avec nos partenaires locaux. Le marché français présente de nombreux défis et opportunités que Pascal saura exploiter et relever », a déclaré Massimo Pizzocri.

« Epson France est, depuis de nombreuses années, ma famille et un terrain d'exploration et de défi continus. Je suis très honoré et enthousiaste d'en prendre aujourd'hui la tête, avec l'appui du management européen et de mes collègues français. Ces dernières années, Epson a prouvé sa résilience mais également sa capacité à innover, notamment en proposant des produits qui répondent aux enjeux sociétaux et environnementaux. Je suis impatient de poursuivre le développement et la croissance d'Epson en France et de renforcer nos liens avec nos partenaires et clients », a annoncé Pascal Schmidt.

Epson est un leader technologique mondial dont les activités contribuent à réduire l'impact environnemental, avec comme objectif d'agir en entreprise citoyenne qui grandit dans le respect des communautés parmi lesquelles elle opère. Pour y parvenir, Epson s'appuie sur ses technologies efficaces, compactes et de précision et sur ses technologies numériques pour connecter les personnes, les objets et les informations. La société s'attache à résoudre les problèmes sociétaux grâce à des innovations dans les domaines de l'impression domestique, bureautique, de l'impression commerciale et industrielle, de la robotique industrielle, de la communication visuelle (home cinéma, éducation, salles de réunion, évènementiel). Epson a pour objectif de devenir carbone négatif et d'éliminer de ses activités l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050. Epson appartient au groupe mondial japonais Seiko Epson Corporation et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 000 milliards de yens. corporate.epson/en/

Epson France commercialise sur le territoire national une large gamme de produits d'imagerie numérique, incluant imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs, terminaux pour les points de vente et lunettes à réalité augmentée. La société abrite également les structures qui assurent le support technique expert pour l'ensemble des filiales européennes. Entreprise à taille humaine particulièrement éco-responsable, Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe Epson, visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses produits et à préserver la biodiversité en coopération avec les communautés locales où elle opère. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.epson.fr.

