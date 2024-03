/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Wilkinson fera une annonce sur l'hydrogène en Allemagne et tiendra une conférence téléphonique à l'intention des médias/





HAMBOURG, Allemagne, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, se rendra à Hambourg, en Allemagne, les 17 et 18 mars 2024, où il prendra part à la conférence Canada-Allemagne des producteurs-exploitants d'hydrogène et d'ammoniac.

Lors de son séjour à Hambourg, le ministre Wilkinson rencontrera le vice-chancelier allemand et ministre de l'Économie et du Climat, Robert Habeck (Ph.D.), et fera une annonce concernant l'hydrogène.

Les représentants des médias accrédités sont invités à participer à différents volets du programme de la conférence :

Ouverture de la conférence

Date : 18 mars 2024

Heure : 10 h (HEC) / 5 h (HE)

Lieu : Chambre de commerce de Hambourg, Adolphsplatz 1

Visite de la fonderie Aurubis AG et séance photo

Date : 18 mars 2024

Heure : 11 h (HEC) / 6 h (HE)

Lieu : Fonderie Aurubis de Hambourg, Hovestrasse 44

Visite du dépôt pétrolier de Mabanaft

Date : 18 mars 2024

Heure : 13 h (HEC) / 8 h (HE)

Lieu : Siège de Mabanaft GmbH & Co. KG, Koreastr. 7

Réception au Sénat

Date : 18 mars 2024

Heure : 16 h (HEC) / 11 h (HE)

Lieu : Dans la salle Kaisersaal de l'hôtel de ville de Hambourg, Rathausmarkt 1

Annonce sur l'hydrogène

Date : 18 mars 2024

Heure : 16 h 15 (HEC) / 11 h 15 (HE)

Lieu : Bureau du premier maire, hôtel de ville de Hambourg, Rathausmarkt 1

Les représentants des médias doivent obtenir une accréditation avant la conférence en envoyant un courriel à [email protected] d'ici le vendredi 15 mars. De plus amples renseignements seront communiqués au moment de l'inscription.

Pour conclure sa visite, le ministre Wilkinson tiendra une conférence téléphonique avec les médias canadiens.

Date : 18 mars 2024

Heure : 18 h (HEC) / 13 h (HE)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à l'avance à la conférence téléphonique en envoyant un courriel à [email protected] d'ici le 18 mars à 15 h (HEC) / 10 h (HE).

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

18 mars 2024 à 00:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :