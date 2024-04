SolidCAD dévoile une nouvelle orientation stratégique, intégrant des décennies d'expertise technologique à un avenir axé sur le conseil.





TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - SolidCAD, une entreprise technologique réputée pour sa maîtrise de la CAO, de la BIM, de la FAO, des plateformes infonuagiques, des systèmes de gestion des données et des actifs, est fière d'annoncer une évolution stratégique de son modèle d'affaires en mettant l'accent sur les services de consultation. S'appuyant sur ses 28 ans de leadership industriel, SolidCAD vise à permettre aux entreprises de prospérer à l'ère numérique.

"Le fondement de cette de transformation est l'engagement de SolidCAD envers la réussite de ses clients", affirme Marcus Tateishi, président de SolidCAD. "Nous nous engageons à rester vigilants et à écouter activement les aspirations et les objectifs de nos clients. Cela permet de garantir que chaque projet entrepris respecte non seulement les délais et les contraintes budgétaires, mais dépasse également les attentes en apportant une valeur stratégique à nos clients".

SolidCAD présente une nouvelle identité de marque, marquée par un logo dynamique symbolisant l'innovation et l'adaptabilité. Ce changement de marque rend hommage à l'illustre histoire de SolidCAD en tant que conseiller de confiance et fournisseur de logiciels pour les architectes, les ingénieurs et les fabricants, et marque un nouveau chapitre dans sa quête pour relever les défis de l'ère numérique.

Réaffirmant sa position de partenaire de premier plan pour les principaux logiciels et innovateurs technologiques tels qu'Autodesk, Bluebeam, Chaos, Matterport et autres, SolidCAD s'assure que les clients reçoivent des solutions technologiques de pointe qui s'intègrent de façon transparente à leurs opérations, facilitant ainsi le succès stratégique.

S'engageant dans cette transformation, SolidCAD présente une suite enrichie de services conçus pour catalyser la transformation numérique dans toutes les facettes des opérations. En mettant l'accent sur l'efficacité, la croissance et l'innovation, SolidCAD s'engage à faire en sorte que ses clients conservent leur avantage concurrentiel dans un paysage industriel en constante évolution.

SolidCAD invite les organisations des secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication, et au-delà, à découvrir ses offres de services étendues sur le site www.solidcad.ca/consulting/Ces services sont conçus pour optimiser l'infrastructure, rationaliser les processus, améliorer l'analyse des données et optimiser les flux de travail, en posant une base technologique solide pour le succès durable des clients.

