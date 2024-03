Le ministre Champagne conclut sa participation à la réunion ministérielle du G7 sur l'industrie, la technologie et le numérique en Italie





VÉRONE, Italie, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui une visite de trois jours en Italie, où il s'est joint à ses homologues du G7 pour discuter d'innovation et de la gouvernance et de l'utilisation responsable des technologies émergentes.

L'intelligence artificielle (IA) a fait l'objet de nombreuses discussions, notamment sur son développement, son déploiement et son utilisation sûres, sécurisées et responsables. Le ministre Champagne a réitéré la position du Canada, à savoir qu'il est essentiel d'établir la confiance à l'égard des technologies de pointe pour qu'elles soient adoptées et utilisées par les consommateurs et les entreprises.

Les ministres du G7 se sont entendus pour appuyer l'adoption de l'IA par les micro, petites et moyennes entreprises, car celles-ci pourraient ainsi améliorer l'efficacité et l'efficience de leurs processus opérationnels.

Dans le cadre de leurs discussions, les ministres ont également souligné le rôle fondamental des semi-conducteurs au sein de l'ensemble des industries. Ensemble, ils se sont engagés à créer une tribune pour se partager de l'information et échanger sur les meilleures pratiques visant à améliorer la sûreté et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

« Le Canada joue un rôle de chef de file quant à la gouvernance et de l'utilisation responsable de l'IA et d'autres technologies émergentes. Cette réunion des ministres du G7 a été l'occasion idéale de réitérer l'engagement du Canada de collaborer avec des partenaires aux vues semblables afin d'assurer un équilibre entre les possibilités économiques de ces nouvelles technologies et les mesures de protection appropriées. Le Canada continuera de collaborer avec ses partenaires du G7 et d'autres démocraties industrialisées afin d'accroître la résilience de ses chaînes d'approvisionnement. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

La gouvernance de l'intelligence artificielle et des technologies numériques a été désignée comme un secteur de coopération par la première ministre Giorgia Meloni et le premier ministre Justin Trudeau lors de la récente visite de la dirigeante italienne au Canada.

et le premier ministre lors de la récente visite de la dirigeante italienne au Canada. Le projet de loi C-27, la Loi de 2022 sur la mise en oeuvre de la Charte du numérique , qui propose la Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD), est l'une des premières mesures législatives au monde à proposer un cadre juridique sur l'IA.

, qui propose la (LIAD), est l'une des premières mesures législatives au monde à proposer un cadre juridique sur l'IA. Le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, qui a été annoncé par le ministre Champagne le 27 septembre 2023, permettra aux entreprises canadiennes de démontrer qu'elles mettent au point et utilisent des systèmes d'IA générative de manière responsable et de renforcer la confiance des Canadiens à l'égard de cette technologie.

