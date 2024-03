La modernisation des transports en commun arrive à Thunder Bay





THUNDER BAY, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Des changements passionnants viseront prochainement les infrastructures de transport en commun de Thunder Bay, grâce à un investissement combiné de presque 19,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la Ville de Thunder Bay.

Ces changements ont été annoncés par l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, Kevin Holland, député provincial de Thunder Bay--Atikokan, et Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay.

La Ville remplacera deux camionnettes à essence, utilisées pour les services de patrouille et de supervision des transports en commun, par des modèles à émission zéro entièrement électriques, appuyées de deux bornes de recharge au bâtiment des transports en commun sur le chemin Fort William. Les nouvelles camionnettes permettront de réduire les coûts de carburant et d'entretien.

On fera l'achat d'un logiciel de gestion des itinéraires et du trafic en temps réel permettant d'obtenir des heures d'arrivée précises et à la demande, ainsi que le suivi du parc de véhicules, afin de fournir à la collectivité un service de transport en commun plus fiable et plus efficace.

Afin de rendre le transport en commun plus accessible à plus d'usagers, la Ville aménagera également près de 13 kilomètres de nouveaux trottoirs, de sentiers polyvalents et de prolongements de sentiers, y compris des ponts pour traverser la rivière. Ces sentiers seront conformes aux normes d'accessibilité de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO). Les manquements à l'accessibilité dans de nombreux arrêts d'autobus, y compris les abribus, seront aussi réglés.

Pour prolonger la vie utile du garage du parc de véhicules de transport en commun, on remplacera une section du toit, le système d'échappement diesel, la plate-forme élévatrice pour la lubrification et les tabliers d'approche. On réduira ainsi les coûts de fonctionnement et on rendra l'entretien des autobus plus efficace. Afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité, on ajoutera une sortie secondaire à l'installation d'entretien de la rue High.

Pour rendre la conduite plus ergonomique et sécuritaire pour les chauffeurs d'autobus, la Ville remplacera les sièges dans de nombreux autobus. On installera aussi de nouvelles transmissions et de nouveaux moteurs dans certains autobus afin d'améliorer l'efficacité et de prolonger la vie utile des véhicules de transport en commun existants de Thunder Bay.

Citations

« Pour que les gens prospèrent, les collectivités doivent veiller à ce que tous aient accès aux transports et puissent communiquer les uns avec les autres. Félicitations à la Ville de Thunder Bay pour son travail et sa vision dans la transformation de son parc de véhicules de transport en commun. Lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble, les collectivités deviennent plus fortes. Grâce à cet investissement conjoint, la Ville sera mieux à même de fournir un accès sûr et pratique aux transports en commun, ce qui facilitera les contacts entre les habitants. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport en commun est plus qu'un moyen de se déplacer. En rendant le transport en commun accessible, abordable et fiable, nous permettons une connexion entre les gens et les occasions et nous créons des endroits inclusifs, durables et dynamiques où habiter et travailler. »

Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River

« Sous la direction du premier ministre Ford, le gouvernement de l'Ontario facilite les déplacements grâce à des investissements sans précédent dans le transport en commun. À Thunder Bay, nous investissons près de 6,5 millions de dollars pour faire en sorte que le service de transport en commun soit efficace, sûr, fiable et plus accessible à un plus grand nombre d'usagers de la collectivité. »

Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour utiliser le transport en commun à Thunder Bay. Le financement annoncé aujourd'hui améliorera l'accès au transport en commun et remettra en état le parc d'autobus et le garage de transport en commun de la ville. Ces investissements démontrent que le gouvernement de l'Ontario est déterminé à financer des infrastructures de transport en commun de calibre mondial dans toute la province, y compris ici même à Thunder Bay. »

Kevin Holland, député provincial de Thunder Bay-Atikokan

« Cet investissement dans le transport en commun aide les gens de Thunder Bay dans leurs déplacements quotidiens. Il contribue à moderniser notre parc et fera du transport en commun un mode de transport des plus durables. »

Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 8 402 140 $ provenant du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Ontario investit 6 489 860 $ et la Ville de Thunder Bay font une contribution de 4 579 526 $.

. Le gouvernement de l' investit 6 489 860 $ et la Ville de font une contribution de 4 579 526 $. Le volet Infrastructures de transport en commun vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 260 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 5,5 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 5,5 milliards de dollars. Au cours des huit prochaines années, le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des transports en commun.

Le gouvernement de l' Ontario investit des sommes sans précédent dans les municipalités pour développer les réseaux de transport en commun, ce qui comprend 7,3 milliards de dollars de fonds provinciaux dans le cadre du Programme d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada en vue de financer la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun.

investit des sommes sans précédent dans les municipalités pour développer les réseaux de transport en commun, ce qui comprend 7,3 milliards de dollars de fonds provinciaux dans le cadre du Programme d'infrastructure fédéral Investir dans le en vue de financer la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produits connexes

Document d'information : La modernisation des transports en commun arrive à Thunder Bay

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

15 mars 2024 à 13:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :