Conférence des partenaires mondiaux de HONGQI 2024 : Ensemble, nous gagnons et façonnons l'avenir





BEIJING, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- La « Conférence des partenaires mondiaux de HONGQI 2024 » s'est tenue au China World Hotel, ce qui constitue un moment charnière pour la marque de l'automobile de luxe. Placée sous le thème « Ensemble nous gagnons et façonnons l'avenir », la conférence a réuni près de 200 participants représentant les partenaires mondiaux de HONGQI afin de tracer la voie du développement de la marque pour l'année à venir.

La conférence a débuté par des discussions stratégiques sur le thème « Win-Win 2.0 ». Cette session a permis d'approfondir les plans de développement détaillés de HONGQI pour 2024 et de faire le point sur les résultats obtenus en matière d'objectifs de vente à l'étranger en 2023.

Au cours de l'année écoulée, HONGQI fait son entrée successivement dans 10 pays, dont l'Allemagne et le Danemark, ce qui porte son réseau de distribution à l'étranger à 28 pays et régions avec 128 magasins, assurant ainsi une couverture complète des principaux marchés. En outre, les partenariats stratégiques de HONGQI ont facilité sa toute première production d'assemblage à l'extérieur de la Chine, ce qui marque une étape importante vers la fabrication et la vente à l'étranger. Reconnue pour son élégance et son prestige, HONGQI a conclu des partenariats avec des plateformes réputées telles que Nervora et Vogue Arabia, et Ekornes et IMG Comfort, consolidant ainsi son statut de marque automobile mondialement reconnue.

L'engagement de la marque en faveur de l'excellence a encore été souligné par le succès remporté par le lancement du nouveau H5 au Moyen-Orient, qui a reçu des récompenses telles que le Saudi National Automotive Award. En outre, la mise en place d'entrepôts de pièces détachées stratégiquement positionnés aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis a contribué à un taux de satisfaction estimé à 95 % en ce qui concerne la disponibilité des pièces détachées, ce qui a permis de réduire considérablement les cycles d'approvisionnement et d'améliorer sensiblement les capacités de service à l'échelle mondiale.

Au cours de la conférence, HONGQI a dévoilé à ses partenaires mondiaux son plan de développement pour les cinq prochaines années, ancré dans l'objectif singulier de dépasser un million de ventes mondiales d'ici 2028. En termes de développement de produits, HONGQI s'engage à introduire au moins 12 nouveaux modèles à l'étranger au cours des cinq prochaines années, dont six véhicules à énergie nouvelle, trois modèles à faible consommation d'énergie et trois modèles ultra-luxueux sous la gamme « HONGQI Golden Sunflower », élargissant ainsi sa matrice de produits à « 7+7+3 ». En outre, HONGQI accélérera l'adaptation des modèles PHEV, REEV et à conduite à droite, assurant ainsi une couverture complète, du segment B au segment E et de l'électrique à l'hybride, pour répondre aux diverses exigences du marché.

En termes de capacité de production, HONGQI établira six grands pôles de base en Asie du Sud-Est, en Europe, en Asie centrale et en Amérique latine, avec une capacité de production annuelle supérieure à 100 000 véhicules par pôle, ce qui permettra de proposer des offres de produits localisées pour répondre aux préférences régionales.

Forte de son engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité, HONGQI reste déterminée à façonner l'avenir de l'automobile de luxe, à établir de nouvelles normes d'excellence et à offrir des expériences inégalées à ses clients du monde entier.

1 mai 2024 à 07:56

