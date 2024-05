Mai 2024, premier Mois du vélo officiel au Québec





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - C'est avec la reconnaissance officielle de l'assemblée nationale que débute aujourd'hui le Mois du vélo au Québec. Depuis plusieurs années déjà, le Mois du vélo est souligné par de nombreuses municipalités et organisations, sans pour autant être reconnu par le gouvernement. Le mardi 23 avril dernier, grâce à l'adoption à l'unanimité d'une motion à l'Assemblée Nationale, mai est officiellement devenu le Mois du vélo au Québec. À compter d'aujourd'hui, et jusqu'au 31 mai prochain, Vélo Québec invite les Québécois.es à sortir leur vélo et à prendre part à la compétition amicale du Défi du Mois du vélo, qui se déploiera à travers toute la province.

LE DÉFI DU MOIS DU VÉLO : ça se passe dans l'appli Geovelo!

Cette année, pour prendre part au Défi, les participant?es sont invité?es à utiliser la plateforme Geovelo, une application intuitive et simplifiée, qui se veut aussi un outil utile pour planifier des trajets à vélo. En plus de s'adresser aux particuliers et aux organisations, le Défi est maintenant disponible pour les campus, collectivités et territoires. Il s'agit d'une compétition amicale et gratuite qui vise à faire découvrir à quel point il est facile et agréable de se déplacer à vélo. L'objectif : convaincre le plus de gens possible de faire au moins 10 minutes de vélo pendant le mois de mai.

À gagner : six vélos et des cartes-cadeaux offerts par Décathlon, des cartes annuelles offertes par la SÉPAQ, des bons-cadeaux Arkel, des abonnements mensuels Bixi, des abonnements aux magazines Vélo Mag et Québec Science, et bien plus encore. Le tout d'une valeur totale de plus de 6000 $

Pour s'inscrire au Défi du Mois du vélo, c'est ici : https://moisduveloqc.geovelo.app/

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION : « À vélo, tu peux! »

Afin de lever les barrières à l'utilisation du vélo comme moyen de transport, mais aussi pour mettre de l'avant les nombreux bénéfices qui y sont liés, Vélo Québec profite de l'occasion pour lancer une campagne de sensibilisation avec pour slogan « À vélo, tu peux! ». Au menu, de courtes vidéos mettant en vedette des gens qui utilisent le vélo comme moyen de transport au quotidien ou comme loisir et ce, malgré certaines contraintes, comme l'âge, la situation géographique, les obligations familiales ou des limitations physiques.

Pour voir les capsules vidéo, c'est ici : https://www.velo.qc.ca/moisduvelo/#campagne

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

À propos du Mois du vélo

Le Mois du vélo au Québec est une campagne réalisée par Vélo Québec, en partenariat avec le gouvernement du Québec. Le projet, réalisé en collaboration avec Décathlon et Bixi, est rendu possible grâce aux collectivités, organisations et partenaires qui s'impliquent dans la promotion de la campagne du Mois du vélo ou en réalisant des activités dans leur milieu. https://www.velo.qc.ca/moisduvelo/

SOURCE Vélo Québec

1 mai 2024 à 06:45

