Un projet d'élargissement de pont offrira à l'île de Vancouver des services de transport en commun plus fiables





SAANICH, BC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Deux ponts routiers clés à Saanich seront élargis pour accueillir des voies réservées aux autobus après un investissement combiné de 35,5 millions de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.

Annoncé par le ministre Jonathan Wilkinson et le ministre Rob Fleming, ce projet appuiera des déplacements plus fiables et plus efficaces entre la rive ouest et le centre-ville de Victoria.

Le financement permettra d'élargir, de moderniser et de renouveler les ponts de la rivière Colquitz au-dessus du chemin Burnside Road sur l'autoroute 1, prolongeant et connectant les voies réservées aux autobus dans les deux directions entre le chemin Tillicum et l'échangeur Admirals-McKenzie, tout en rendant les ponts plus résilients aux événements sismiques. De plus, les nouvelles voies réservées aux autobus créeront un corridor de transport continu entre le centre-ville de Victoria et l'échangeur, réduisant ainsi la congestion et améliorant la fiabilité du service de transport en commun.

Le projet bâtira de nouveaux systèmes de drainage du pont et plantera des jardins pluviaux plus bas afin de mieux filtrer le ruissellement routier et protéger l'habitat aux alentours de la rivière Colquitz.

Citations

« Pour bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens, le gouvernement fédéral investit dans des projets qui améliorent la connectivité et la résilience. L'élargissement des ponts de la rivière Colquitz offrira un moyen de transport plus fiable et plus efficace pour les habitants du sud de l'île tout en protégeant les voies navigables et les écosystèmes locaux. Nous continuerons d'investir dans les infrastructures de transport en commun qui faciliteront les déplacements des résidents dans leurs collectivités et qui contribueront à un avenir plus vert. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le fait de rendre notre infrastructure durable tout en appuyant la capacité des autobus rapides est une priorité. Ce secteur est un point de pincement achalandé pour les gens qui voyagent et qui font la navette entre le centre-ville de Victoria et les collectivités de la rive ouest. Nous devons faciliter un réseau de transport plus solide pour garantir que les personnes pourront réduire leur temps de navettage entre le travail, l'école et la maison. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B.

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 12 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 23 500 000 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit 23 500 000 $. Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 57 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,48 milliards de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 3,15 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des services de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir des solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités du Canada .

. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

15 mars 2024

