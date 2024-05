Pêches et Océans Canada étudie les causes à l'origine d'une sédimentation accrue à Grande-Entrée aux Îles-de-la-Madeleine





ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le quai de Grande-Entrée est une infrastructure importante pour la communauté des Îles-de-la-Madeleine. Depuis quelques années, son port connaît des enjeux majeurs de sédimentation. Pêches et Océans Canada cherche à en comprendre les causes, afin d'adapter ses façons de faire pour continuer à offrir un accès sécuritaire aux pêcheurs.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, annonce la réalisation de la deuxième phase d'une étude hydrosédimentaire de deux ans à Grande-Entrée, aux Îles-de-la-Madeleine.

Une première phase de l'étude hydrosédimentaire a été réalisée en 2023-2024. Elle consistait, entre autres, à recueillir de l'information sur le terrain. À la suite de cette première phase, plus d'analyses s'avéraient nécessaires pour bien comprendre les causes de la sédimentation au quai de Grande-Entrée, et trouver des solutions durables en lien avec les changements climatiques.

Les résultats globaux de cette étude seront d'une grande utilité non seulement pour Pêches et Océans Canada, mais aussi pour les gouvernements provincial et municipal, qui ont manifesté les mêmes préoccupations quant aux problèmes d'érosion et de submersion dans le secteur de la Pointe à Grande-Entrée.

« Les faits sont les faits: avec l'absence de glace dans le golfe cet hiver, les changements climatiques sont une réalité d'aujourd'hui et non de demain. Les Îles-de-la-Madeleine sont aux premières loges de ses effets, et c'est pourquoi il est plus important que jamais pour notre gouvernement d'avoir la meilleure science afin de les anticiper. Grâce à cette étude, on se donne plus d'outils afin de lutter contre la sédimentation accrue et l'érosion des berges aux Îles-de-la-Madeleine. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le gouvernement du Canada finance des travaux de réparation ou de dragage dans plusieurs ports du pays, en vue de s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement, pour soutenir tant les pêcheurs que l'industrie, et offrir un accès sécuritaire aux voies navigables.

finance des travaux de réparation ou de dragage dans plusieurs ports du pays, en vue de s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement, pour soutenir tant les pêcheurs que l'industrie, et offrir un accès sécuritaire aux voies navigables. Le quai de Grande-Entrée revêt une importance primordiale pour l'industrie des pêches du Québec. Le tiers de la flotte des bateaux de pêche des Îles-de-la-Madeleine s'abrite dans ce port, ce qui représente un peu plus de 120 bateaux.

Le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada a pour mission de maintenir ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

