MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS D'AVRIL 2024





RICHMOND HILL, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 952 unités pour le mois d'avril, ce qui représente une augmentation de 33,5 % comparativement à avril 2023. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 19 567 unités, ce qui constitue une hausse de 24,0 % par rapport à la même période en 2024.

Le tout premier multisegment à deux rangées de taille moyenne de Mazda, le CX-70, est en vente chez les concessionnaires partout au pays. Le CX-70 est le plus grand multisegment à deux rangées de Mazda, pouvant accueillir cinq passagers et offrant trois options de groupe motopropulseur électrifié, y compris des options de moteurs hybrides légers et des options hybrides rechargeables.

FAITS SAILLANTS D'AVRIL 2024 :

Les ventes du MX-5 ont bondi de 45,2 % par rapport à avril 2023; ce sont là les meilleures ventes de MX-5 en 16 ans.

Les ventes du CX-30 ont augmenté pour atteindre le meilleur résultat enregistré en avril, en hausse de 92,0 % par rapport à avril 2023.

Les ventes du CX-50 ont enregistré une augmentation impressionnante de 217,3 %, ce qui constitue son meilleur mois de vente à ce jour.

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 59,9 % sur 12 mois.



Avril Avril Sur 12 mois Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Mazda 3 1012 633 59,9 % 3 130 3 154 -0,8 % MX-5 244 168 45,2 % 345 511 -32,5 % Voitures de tourisme 1 256 801 56,8 % 3 475 3 665 -5,2 % MX-30 33 63 -47,6 % 99 208 -52,4 % CX-30 1 275 664 92,0 % 4 523 3 958 14,3 % CX-5 1 943 2 264 -14,2 % 6 796 5 569 22,0 % CX-50 879 277 217,3 % 2 804 1 015 176,3 % CX-9 0 390 -100,0 % 29 1 370 -97,9 % CX-70 63 0 0,0 % 63 0 0,0 % CX-90 503 0 0,0 % 1 778 0 0,0 % Camions légers 4 696 3 658 28,4 % 16 092 12 120 32,8 % MAZDA - TOTAL 5 952 4 459 33,5 % 19 567 15 785 24,0 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

2 mai 2024 à 15:18

