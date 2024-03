Transports Canada annonce un financement pour augmenter la capacité du port de Thunder Bay





OTTAWA, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Les produits des producteurs canadiens parcourent de longues distances pour atteindre les marchés et les consommateurs du monde entier. C'est pourquoi des chaînes d'approvisionnement plus solides et plus résilientes augmentent la sécurité économique de tous les Canadiens.

Aujourd'hui, le député de Thunder Bay-Rainy River (Ontario), Marcus Powlowski, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé un investissement pouvant atteindre 6,7 millions de dollars pour deux projets au port de Thunder Bay dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Cet engagement vise à améliorer la fiabilité des flux commerciaux avec les marchés mondiaux, à favoriser l'augmentation des exportations et à optimiser l'efficacité du réseau de transport national du Canada.

Le gouvernement du Canada versera :

Jusqu'à 3 millions de dollars au port de Thunder Bay pour réaménager la gare de triage actuelle au terminal Keefer du port de Thunder Bay . L'ajout de nouvelles voies ferrées et d'aiguillages pour charges lourdes augmentera la capacité de manutention du port et permettra d'attirer de nouveaux marchés et d'améliorer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement.

pour réaménager la gare de triage actuelle au terminal Keefer du port de . L'ajout de nouvelles voies ferrées et d'aiguillages pour charges lourdes augmentera la capacité de manutention du port et permettra d'attirer de nouveaux marchés et d'améliorer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à 3,7 millions de dollars au port de Thunder Bay pour accroître la capacité du port en : améliorant le quai du terminal Keefer, agrandissant la zone de dépôt de marchandises du terminal, développant l'infrastructure électrique pour la nouvelle zone de dépôt, et en améliorant l'infrastructure du passage à niveau entre le terminal Keefer et la gare de triage.

pour accroître la capacité du port en :

Ces projets contribueront à la croissance de l'économie du Nord de l'Ontario en soutenant diverses industries importantes, notamment celles des céréales, de la potasse, de l'acier, des composants d'éoliennes, des transformateurs et des engrais phosphatés.

Citations

« Nous investissons dans le port de Thunder Bay pour réaménager la gare de triage et accroître les capacités de manutention des marchandises, afin de renforcer la compétitivité du Canada. Les entreprises canadiennes bénéficieront d'un meilleur accès aux marchés internationaux et les consommateurs canadiens continueront d'avoir accès à des produits abordables, lorsqu'ils en ont besoin ».

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« L'investissement d'aujourd'hui améliorera la capacité du port et du terminal Keefer à traiter les marchandises. Le terminal est une porte d'entrée au Canada. Il traite une grande variété d'articles, allant des composants importants nécessaires aux projets d'extraction de sable bitumineux et d'exploitation minière, aux composants gigantesques des éoliennes, en passant par les engrais nécessaires aux agriculteurs des Prairies. Compte tenu de l'importance du terminal pour l'économie de notre pays, ce financement est une bonne nouvelle non seulement pour le nord-ouest de l'Ontario, mais aussi pour les Prairies et l'ensemble du pays ».

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay - Rainy River

« Le port de Thunder Bay est reconnaissant de ces contributions du Fonds national des corridors commerciaux qui soutiennent à la fois l'expansion et l'amélioration de l'efficacité du terminal Keefer. Stratégiquement située dans le port intérieur le plus éloigné du Canada, cette installation intermodale de premier plan est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement pour les importations internationales de marchandises diverses, de marchandises de projet et de vrac, desservant les Prairies et le nord de l'Ontario ».

Chris Heikkinen

Directeur général

Port de Thunder Bay

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans des biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Plus de 4,1 milliards de dollars de financement ont été engagés dans le cadre du programme.

. Plus de 4,1 milliards de dollars de financement ont été engagés dans le cadre du programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

Document connexe

Ce communiqué est disponible en d'autres formats.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

15 mars 2024 à 10:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :