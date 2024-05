Saisie importante de civelles à un aéroport de Toronto





DARTMOUTH, NS, le 17 mai 2024 /CNW/ - Dans la soirée du 15 mai 2024, des agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO), ainsi que des agents des services frontaliers de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ont saisi à l'aéroport international Pearson de Toronto environ 109 kilogrammes de civelles, provenant de pêches non autorisées. Les civelles étaient destinées à être expédiées outre-mer.

Les civelles saisies ont une valeur estimée entre 400 000 $ et 500 000 $.

Une enquête sur cette affaire est en cours pour des infractions à la Loi sur les pêches.

Cette saisie est le résultat d'une opération coordonnée à laquelle ont participé des agents de la direction de Conservation et Protection, et du Service national de renseignements sur les pêches du MPO, en collaboration avec le District des opérations commerciales de l'ASFC et les équipes spécialisées dans le renseignement.

Le 11 mars dernier, le MPO a annoncé que la pêche à la civelle n'ouvrirait pas cette année pour des raisons de conservation et de sécurité. Toute personne prise en train de pêcher des civelles fera l'objet de mesures d'application de la loi en vertu de la Loi sur les pêches et du Règlement de pêche des provinces maritimes. Aucun acte de violence ou de harcèlement envers les agents des pêches ne sera toléré, et si de tels actes devaient survenir, ils seront signalés au service de police approprié.

Le public est encouragé à signaler toute suspicion de pêche, d'achat, ou de vente non autorisée de civelles en composant le 1-800-565-1633 et en sélectionnant l'option 6, ou en communiquant avec son détachement local de Conservation et Protection.

« L'ampleur de cette saisie de civelles est un développement important. Elle démontre tout le travail fait par Pêches et Océans Canada, mais également le travail d'équipe une multitude d'agences et de département impliquées à travers le gouvernement. Une fois de plus, notre message est parfaitement clair: ne vous rendez pas en Nouvelle-Écosse pour illégalement pêcher ou exporter la civelle cette année, les autorités vous attendront de pied ferme. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Service national de renseignements sur les pêches (SNRP) a été créé en 2012 pour aider à soutenir les enquêtes fondées sur le renseignement.

Pour obtenir les dernières statistiques sur les saisies, visitez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada .

