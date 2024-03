Pharmascience Canada lance une extension de sa nouvelle gamme de produit Methotrexate : pms-METHOTREXATE INJECTION 50mg/ml





MONTRÉAL, le 15 mars 2024 /CNW/ - Pharmascience Canada est fière d'annoncer le lancement de pms-METHOTREXATE INJECTION (méthotrexate injectable) 50 mg/ml, un médicament indiqué pour le traitement du psoriasis, l'arthrite psoriasique et la polyarthrite rhumatoïde chez les adultes âgés de 18 à 65 ans et atteints des maladies invalidantes graves lorsque les autres traitements ne fonctionnent pas.

Ce traitement, administré par voie sous-cutanée au moyen d'une seringue préremplie à usage unique, aide à contrôler le psoriasis (maladie de la peau), l'arthrite psoriasique (inflammation des articulations qui affecte les personnes atteintes de psoriasis) et la polyarthrite rhumatoïde (inflammation articulaire causée par le système immunitaire), sans toutefois les guérir.

pms-METHOTREXATE INJECTION 50 mg/ml est disponible en boîtes de une seringue et est offert sous les formes posologiques suivantes :

pms-METHOTREXATE INJECTION (méthotrexate injectable) 50 mg/ml (sous forme de sodium de méthotrexate), en seringues préremplies à usage unique.

Est disponible en 7 doses codées par couleur contenant 0,2 ml, 0,25 ml, 0,3 ml, 0,35 ml, 0,4 ml, 0,45 ml et 0,5 ml de solution injectable correspondant respectivement à 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22, 5 mg et 25 mg de méthotrexate.

Ce médicament est un générique équivalent au produit PrMETOJECT® SUBCUTANEOUS. Les seringues de pms-METHOTREXATE INJECTION sont disponibles à prix abordable.

« Pharmascience est fière de mettre sur le marché pms-METHOTREXATE INJECTION 50mg/ml, une extension très intéressante de notre gamme de produits Methotrexate ET un autre produit fabriqué et produit localement ! pms-METHOTREXATE INJECTION 50mg/ml, un médicament antirhumatismal modificateur de la maladie, est utilisé dans le traitement du psoriasis et de la polyarthrite rhumatoïde. Avec le lancement de ce produit fabriqué localement, nous démontrons notre volonté de fournir le plus haut niveau de qualité tout en élargissant notre portefeuille avec les médicaments essentiels dont tous les Canadiens ont besoin. » - Mike Dutton, vice-président et directeur général de Pharmascience Canada.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2024, l'entreprise a d'ailleurs été certifiée Great Place to Work pour la troisième année consécutive.

PrMETOJECT® SUBCUTANEOUS est une marque de commerce déposée appartenant à medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH.

Pour toute information concernant le produit, veuillez contacter le Service d'information médicale de Pharmascience en composant le 1 888 550-6060.

SOURCE Pharmascience inc.

15 mars 2024 à 10:44

