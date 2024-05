Le gouvernement du Canada soutient l'élaboration de lignes directrices nationales sur la prescription d'antimicrobiens et la diffusion de celles-ci aux points de service





OTTAWA, ON, le 17 mai 2024 /CNW/ - Au Canada et dans le monde entier, les microbes responsables d'infections deviennent de plus en plus résistants aux médicaments conçus pour les traiter; c'est ce que l'on appelle la résistance aux antimicrobiens (RAM). Bien que la RAM puisse se produire naturellement, l'utilisation abusive et excessive des antimicrobiens accélère son développement et sa propagation.

C'est pour cette raison que l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant atteindre 843 225 $ sur trois ans pour soutenir l'élaboration et la diffusion de lignes directrices nationales sur la prescription d'antimicrobiens pour 25 syndromes différents chez l'humain. Ces lignes directrices contribueront à optimiser les pratiques de prescription et à réduire l'utilisation inutile ou inappropriée des antimicrobiens au Canada, qui est l'un des principaux moteurs de la RAM.

L'Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada (AMMI Canada) élaborera les nouvelles lignes directrices et Firstline, une plateforme technologique canadienne, diffusera les lignes directrices aux fournisseurs de soins de santé au point de service par le biais d'une plateforme numérique. Les membres de l'AMMI Canada et de Firstline ont joué un rôle déterminant dans la création et la distribution du Guide AWaRe sur les antibiotiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un document d'orientation sur la prescription d'antimicrobiens fondé sur des données probantes.

Cet investissement constitue une étape importante dans les travaux du Plan d'action pancanadien (PAP) sur la résistance aux antimicrobiens, qui a été publié en collaboration avec les provinces et les territoires en juin 2023. Le gouvernement fédéral continuera de s'appuyer sur ce travail de collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les intervenants de l'industrie et avec les partenaires des différents secteurs de « Une seule santé ». Une collaboration continue facilitera la mise en oeuvre des dix priorités communes du Plan d'action et contribuera à préserver l'efficacité de ces médicaments importants et à améliorer les résultats de tous en matière de santé.

« L'élaboration, la diffusion, la mise à jour et la promotion de lignes directrices nationales en matière de prescription à l'intention des prescripteurs canadiens constitueront un outil essentiel pour garantir l'utilisation appropriée et responsable des antibiotiques par la population tout en contribuant à la lutte globale contre la résistance aux antimicrobiens. Ensemble, nous continuerons d'améliorer les résultats en matière de santé de toute la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la santé

« L'Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada est une société nationale spécialisée qui représente les professionnels de la santé canadiens travaillant dans le domaine des maladies infectieuses et de la microbiologie médicale. L'élaboration de lignes directrices fondées sur des données probantes pour le traitement empirique de syndromes courants à l'intention des médecins canadiens permettra d'optimiser le traitement des infections et de promouvoir la gestion des antimicrobiens, un pilier essentiel de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens menée dans le cadre du PAP. L'AMMI Canada appliquera un cadre méthodologique pour adapter ou adopter le système AWaRe et le Guide sur les antibiotiques de l'OMS et élaborera une nouvelle ligne directrice éducative au point de service pour les Canadiennes et les Canadiens. »

Dre Deborah Yamamura, M.D., FRCPC

Présidente sortante de l'AMMI Canada

Présidente du groupe directeur des lignes directrices sur la RAM de l'AMMI Canada

« Firstline est ravie de déployer son service et sa technologie pour gérer et distribuer les directives nationales sur la prescription d'antimicrobiens pour le gouvernement du Canada. Nos expériences de partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, d'autres gouvernements et des organisations de soins de santé donnent à Firstline une capacité unique à fournir des conseils cliniques qui produisent des améliorations réelles dans les soins aux patients. Ayant déployé plus d'interventions sophistiquées de gestion des antimicrobiens dans le monde que toute autre organisation, nous sommes fiers de jouer un rôle national en soutenant les fournisseurs de soins de santé au Canada. »

Dr Michael Long

Chef des services cliniques, Firstline

« L'adoption et l'adaptation par le Canada de lignes directrices fondées sur le système AWaRe et le Guide sur les antibiotiques de l'OMS montrent qu'AWaRe est un outil utile pour améliorer la prescription d'antibiotiques dans le monde entier. Nous sommes convaincus que ce projet, qui fournit également un accès numérique aux directives sur le lieu de soins, constituera un soutien précieux pour les prescripteurs. »

Benedikt Huttner

Chef d'unité, Stratégies de contrôle et de réaction, Direction de la résistance aux antimicrobiens, OMS

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la résistance aux antimicrobiens était l'une des dix principales menaces pour la santé publique auxquelles l'humanité est confrontée. La RAM est l'une des principales causes de décès dans le monde.





La RAM émerge naturellement au fil du temps, même lorsque les antimicrobiens sont utilisés de manière appropriée. Cependant, lorsque les antimicrobiens sont utilisés de manière inappropriée chez les humains et les animaux, l'émergence et la propagation de la RAM peuvent être accélérées. Cela signifie que, dans certains cas, les antimicrobiens perdent leur efficacité plus rapidement.





La RAM constitue une grave menace pour la santé humaine et animale. Les interventions médicales essentielles telles que les greffes d'organes, les remplacements d'articulations et les chimiothérapies deviennent plus risquées car les antimicrobiens utilisés pour prévenir et traiter les complications infectieuses liées à ces interventions perdent de leur efficacité.





Au Canada , on estime que la RAM a causé 5 400 décès, a coûté environ 1,4 milliard de dollars au système de santé et a réduit le PIB de 2 milliards de dollars en 2018. Ces estimations ont été publiées dans le rapport du Comité d'experts sur les incidences socioéconomiques potentielles de la résistance aux antimicrobiens au Canada du Conseil des académies canadiennes.

