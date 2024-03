Securden lance la toute première plateforme unifiée de gestion des accès privilégiés spécialement conçue pour les MSP





Points saillants

Le produit Securden Unified PAM MSP permet aux fournisseurs de services d'offrir la gestion des accès privilégiés en tant que service (PAMaaS) dans diverses infrastructures clientes avec une isolation complète des données.

Il offre une flexibilité totale pour gérer les accès privilégiés de tout modèle de MSP, en proposant des solutions informatiques entièrement gérées ou cogérées.

Il propose une solution tout-en-un qui combine les capacités essentielles de la gestion des accès privilégiés (PAM), y compris la gestion des identités privilégiées, l'accès à distance à la demande, la gestion des séances, l'application du moindre privilège, la gestion des privilèges de points de terminaison, et plus encore.

WILMINGTON, Delaware, le 15 mars 2024 /CNW/ -- Securden, Inc. , un fournisseur de solutions d'accès privilégié et de sécurité des identités de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre unique de première classe, Unified PAM MSP, pour les fournisseurs de services gérés (MSP). Fondé sur une architecture évolutive multi-locataires avec séparation complète des données, Unified PAM MSP est une solution tout-en-un qui combine toutes les fonctions essentielles de la PAM. Il permet aux MSP d'offrir la PAMaaS à leurs clients ou de gérer l'infrastructure cliente dans différents environnements - sur site, dans un environnement multi-nuage ou hybride - avec une souplesse opérationnelle complète.

Les entreprises ont tendance à externaliser leurs opérations informatiques pour diverses raisons. Certaines organisations les externalisent entièrement, tandis que d'autres préfèrent un système de cogestion. Dans les deux modèles, les MSP jouent un rôle dominant dans l'accès à l'infrastructure et sa gestion. Les MSP sont constamment pris pour cible par les cybercriminels. Des mesures de sécurité laxistes de la part des MSP pourraient compromettre les données du client. Des mesures de cybersécurité robustes sont devenues incontournables pour les fournisseurs de services afin de prévenir les violations de données. Face aux nombreuses attaques basées sur l'identité et l'accès, la PAM est devenue une priorité absolue pour les MSP.

Les MSP et les fournisseurs de service de sécurité gérés (MSSP) fonctionnent dans des environnements clients incroyablement diversifiés, complexes et dynamiques. La nature, le type et le nombre de biens, d'applications et d'utilisateurs informatiques ciblés créent un défi de gestion complexe pour les fournisseurs de services.

De plus, les MSP travaillent avec de nombreux clients simultanément, ce qui nécessite la mise en place de plusieurs flux de travail et de politiques, et une combinaison de technologies pour gérer le flot incessant de demandes d'accès entrantes. De plus, les organisations clientes des MSP présentent un large éventail de besoins en matière de gouvernance et de conformité qui nécessitent des contrôles granulaires et une flexibilité totale des opérations administratives.

Les fournisseurs de services informatiques finissent souvent par déployer plusieurs solutions incohérentes pour répondre à ce large éventail d'exigences. Cette approche fragmentaire crée des lacunes critiques en matière de visibilité et ne parvient pas à s'intégrer de manière transparente dans les opérations informatiques globales.

« Lorsque l'on essaie de mettre en oeuvre une solution de sécurité d'accès privilégié, les MSP font face à de nombreux obstacles. Les besoins des MSP sont très différents, et chaque MSP est unique dans son modèle d'exploitation. Bien qu'il existe sur le marché de nombreuses bonnes solutions de PAM polyvalentes, il y a une énorme lacune lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins particuliers des MSP en matière de sécurité d'accès », a déclaré Bala Venkatramani, chef de la direction de Securden, Inc.

« Le produit Securden Unified PAM MSP s'efforce de combler cette lacune critique. Cette solution est unique à deux égards : elle couvre l'ensemble du spectre de la PAM en une seule fois et elle est flexible pour s'adapter à n'importe quel modèle d'exploitation des MSP », a-t-il ajouté.

« Qu'il s'agisse de la gestion sécurisée des mots de passe pour plusieurs clients, de l'accès informatique à distance à des réseaux de clients disparates, de la gestion et de la surveillance de l'accès administratif granulaire aux actifs informatiques, de l'application du moindre privilège, de l'élimination des droits d'administrateur local sur les postes de travail, de la prévention de la propagation des logiciels malveillants ou de la garantie de la conformité aux réglementations, les MSP disposent d'une solution tout-en-un pour mettre en oeuvre une PAM de bout en bout. De nombreux MSP de premier plan nous ont aidés à créer conjointement le produit. Les fournisseurs de services informatiques peuvent gérer n'importe quel type et mode d'infrastructure informatique grâce à une séparation robuste des données. »

L'approche unifiée permet non seulement d'éliminer le besoin de solutions multiples, mais fournit également la visibilité dont les MSP ont tant besoin et les aide à contrecarrer les menaces internes et externes. L'adoption de pratiques exemplaires en matière de sécurité d'accès contribue à inspirer confiance à leurs clients.

Securden Unified PAM MSP - Faits saillants :

Une solution tout-en-un : Combine les capacités essentielles de la PAM, y compris la gestion des identités privilégiées, l'accès à distance à la demande, la gestion des séances, l'application du moindre privilège, la gestion des privilèges de points de terminaison et plus encore en un seul ensemble.

: Combine les capacités essentielles de la PAM, y compris la gestion des identités privilégiées, l'accès à distance à la demande, la gestion des séances, l'application du moindre privilège, la gestion des privilèges de points de terminaison et plus encore en un seul ensemble. Une architecture évolutive multi-locataires avec séparation complète des données : Fondé sur une solide architecture multi-locataires capable de prendre en charge des dizaines ou des centaines de clients en une seule fois, le produit facilite la séparation complète des données, garantissant ainsi l'absence d'exposition des données entre les différents environnements clients. La solution met également en place des restrictions d'accès précises, les techniciens des MSP n'ayant accès qu'aux données qu'ils gèrent. En revanche, les administrateurs des MSP bénéficient d'une visibilité globale sur l'ensemble des données des clients, le tout à partir d'une plateforme unique.

Fondé sur une solide architecture multi-locataires capable de prendre en charge des dizaines ou des centaines de clients en une seule fois, le produit facilite la séparation complète des données, garantissant ainsi l'absence d'exposition des données entre les différents environnements clients. La solution met également en place des restrictions d'accès précises, les techniciens des MSP n'ayant accès qu'aux données qu'ils gèrent. En revanche, les administrateurs des MSP bénéficient d'une visibilité globale sur l'ensemble des données des clients, le tout à partir d'une plateforme unique. Un accès sécurisé, en un seul clic, aux environnements clients : Permet aux fournisseurs de services d'établir des connexions sécurisées (protocoles RDP, SSH et SQL) pour cibler les actifs informatiques dans des réseaux de clients multiples, avec la capacité d'établir des contrôles, des flux de travail et des politiques.

Permet aux fournisseurs de services d'établir des connexions sécurisées (protocoles RDP, SSH et SQL) pour cibler les actifs informatiques dans des réseaux de clients multiples, avec la capacité d'établir des contrôles, des flux de travail et des politiques. Une gestion des accès privilégiés en tant que service : Aide les fournisseurs de services à offrir une gestion des accès privilégiés en tant que service (PAMaaS) à plusieurs clients. Dans ce modèle entièrement externalisé, la solution est entièrement hébergée dans l'environnement du fournisseur de services et mise à disposition des organisations clientes au moyen d'un abonnement. Cela permet de réduire les coûts d'infrastructure pour les clients et offre aux MSP et MSSP la possibilité de générer des flux de revenus récurrents et de créer de nouvelles possibilités d'affaires.

Aide les fournisseurs de services à offrir une gestion des accès privilégiés en tant que service (PAMaaS) à plusieurs clients. Dans ce modèle entièrement externalisé, la solution est entièrement hébergée dans l'environnement du fournisseur de services et mise à disposition des organisations clientes au moyen d'un abonnement. Cela permet de réduire les coûts d'infrastructure pour les clients et offre aux MSP et MSSP la possibilité de générer des flux de revenus récurrents et de créer de nouvelles possibilités d'affaires. Une gouvernance des accès privilégiés dans plusieurs réseaux : Les PSM qui travaillent avec le modèle de cogestion peuvent accéder en toute sécurité aux réseaux de leurs clients respectifs sans ouvrir de port du côté du client. Toutes les connexions à distance, les enregistrements de sessions et les opérations à distance sur des appareils cibles sur plusieurs réseaux peuvent être gérés à partir d'une seule instance centralisée de la PAM.

Les PSM qui travaillent avec le modèle de cogestion peuvent accéder en toute sécurité aux réseaux de leurs clients respectifs sans ouvrir de port du côté du client. Toutes les connexions à distance, les enregistrements de sessions et les opérations à distance sur des appareils cibles sur plusieurs réseaux peuvent être gérés à partir d'une seule instance centralisée de la PAM. Un soutien à diverses infrastructures : Il est possible de gérer les appareils clients présents sur site, dans un environnement multi-nuage, nuage privé, hybride ou tout autre type d'architecture de nuage complexe.

Il est possible de gérer les appareils clients présents sur site, dans un environnement multi-nuage, nuage privé, hybride ou tout autre type d'architecture de nuage complexe. Une souplesse opérationnelle complète : Que l'infrastructure informatique soit présente dans l'environnement du MSP, dans l'environnement client ou dans les deux, la plateforme de la PAM fournit de manière transparente des contrôles d'accès granulaires pour les techniciens des MSP, les administrateurs des MSP et les équipes informatiques du client, en fonction des exigences en matière de gouvernance.

Que l'infrastructure informatique soit présente dans l'environnement du MSP, dans l'environnement client ou dans les deux, la plateforme de la PAM fournit de manière transparente des contrôles d'accès granulaires pour les techniciens des MSP, les administrateurs des MSP et les équipes informatiques du client, en fonction des exigences en matière de gouvernance. Des rapports exhaustifs : Comprend tous les événements critiques entourant les accès privilégiés sous forme de pistes qui aident les organisations à se conformer à diverses réglementations industrielles et gouvernementales.

Pour en savoir plus sur le produit Securden Unified PAM MSP, visitez le site https://www.securden.com/msp/privileged-access-management/index.html.

À propos de Securden

Securden est un fournisseur de premier plan de solutions de gouvernance des accès privilégiés et de sécurité des identités qui combinent de façon unique les principes de sécurité essentiels de l'architecture de confiance zéro, l'application du moindre privilège et l'évaluation continue des risques pour prévenir les cyberattaques, la propagation de logiciels malveillants et l'exploitation par des personnes de l'intérieur. Les produits Securden ( Password Vault for Enterprises , Unified PAM , Endpoint Privilege Manager et Unified PAM MSP ) ont été conçus pour la sécurité et l'évolutivité et sont reconnues par des organisations de tous types et de toutes tailles, y compris de grandes institutions bancaires et financières, des organismes gouvernementaux, des organisations de soins de santé, des établissements d'enseignement, des fournisseurs de services informatiques, des MSP et des entreprises manufacturières du monde entier. Pour en apprendre davantage, visitez le site https://www.securden.com/ .

