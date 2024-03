Ryan est nommé parmi les Best Workplacestm pour les femmes au Canada par Great Place to Work® pour la sixième année consécutive





Ryan, un chef de file mondial des services et logiciels fiscaux, vient d'être nommé parmi les meilleurs lieux de travail 2024 (Best Workplacestm) pour les femmes au Canada par Great Place to Work®. Il s'agit de la sixième année consécutive que la société est nommée sur cette liste.

« Notre reconnaissance renouvelée en tant que meilleur environnement de travail pour les femmes témoigne de l'engagement de Ryan à s'assurer que chaque membre de l'équipe atteigne son plein potentiel », déclare Garry Round, président des opérations canadiennes, Ryan. « Nous sommes fiers de fournir une culture diversifiée et inclusive qui soutient les femmes au travail pour trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et privée. »

Pour être admissible sur cette liste, les entreprises doivent avoir obtenu la certification Great Place to Work-Certifiedtm durant l'année écoulée et avoir des bureaux au Canada. En outre, elles doivent avoir un minimum de 50 employées, et au moins 90 % du personnel doivent être d'accord pour dire que les personnes sont traitées de manière équitable, indépendamment de leur genre. Les entreprises figurant sur la liste ont été sélectionnées sur la base de leur score global Trust Index attribué par leurs employées.

« Recevoir cette distinction valide à nouveau notre approche florissante pour créer et maintenir un lieu de travail inclusif », déclare Ginny B. Kissling, présidente mondiale et responsable de l'exploitation, Ryan. « Durant toute l'histoire de la société, nous avons cherché à créer une culture dans laquelle nous avons tous l'opportunité de s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Nous sommes très fiers d'être reconnus parmi les entreprises les plus admirées du pays. »

Ryan est à l'avant-garde de la défense des femmes grâce à un plaidoyer pertinent et à des opportunités de croissance, ainsi qu'à de généreuses politiques de congés familiaux et personnels. Les programmes tels que RyanTHRIVE, un programme de bien-être qui propose des modules de formation axés sur le bien-être physique, professionnel, émotionnel et financier, et myRyan , une approche innovante basée sur les résultats, jouent également un rôle crucial dans la promotion d'un équilibre sain entre vie privée et vie professionnelle.

Pour de plus amples informations à propos des opportunités prometteuses de carrière au sein de Ryan, consultez la section Carrières de notre site web.

À propos de Great Place to Work

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise disposant d'un niveau de confiance et de performance élevé. Cabinet mondial de recherche et de conseil, Great Place to Work fournit les repères et l'expertise nécessaires à la création, au maintien et à la reconnaissance de cultures d'entreprise exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work produit les listes des meilleurs lieux de travail propres à l'industrie et à la démographie et représente les voix de 500 000 employés dans tout le secteur industriel. Il s'agit de la plus grande étude annuelle au monde sur les lieux de travail, qui reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par The Globe & Mail (Canada) et le magazine FORTUNE (États-Unis).

À propos de Ryan

Ryan, un fournisseur mondial primé pour ses services et logiciels fiscaux, est le plus grand cabinet au monde dédié exclusivement à la fiscalité des entreprises. Le cabinet offre une gamme intégrée multijuridictionnelle de services fiscaux fédéraux, provinciaux et internationaux, notamment des services de recouvrement d'impôts, de consultation, de défense des intérêts, de conformité et technologiques. Ryan a été récompensé 11 fois par l'International Service Excellence Award du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement à offrir un service client de classe mondiale. Investie par l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus novateur du secteur des services fiscaux, l'équipe multidisciplinaire de Ryan, qui compte plus de 4 800 professionnels et associés, est au service de plus de 30 000 clients dans plus de 75 pays, notamment un grand nombre des entreprises les plus connues du classement Global 5000. Pour en savoir plus sur Ryan, rendez-vous sur ryan.com/canada.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 mars 2024 à 18:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :