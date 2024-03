La division Advanced Semiconductor Test de MPI Corporation s'associe à Keysight Technologies en tant que partenaire des solutions Keysight





HSINCHU, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- MPI Corporation, un leader mondial des solutions de test de semi-conducteurs, est heureux d'annoncer un partenariat historique avec Keysight Technologies, un partenaire mondial d'innovation qui fournit des solutions de conception, d'émulation et de test à la pointe du marché pour aider les ingénieurs à développer et à déployer plus rapidement. Cette collaboration marque une étape importante pour la division Advanced Semiconductor Test (AST) de MPI, la société étant un acteur redoutable dans l'industrie du test des semi-conducteurs.

Favoriser l'innovation grâce à la collaboration stratégique

Le partenariat stratégique entre la division Advanced Semiconductor Test (AST) de MPI Corporation et Keysight s'appuie sur une base d'innovation mutuelle, en mettant l'accent sur la fourniture de solutions axées sur le client et sur un engagement à faire avancer l'industrie du test des semi-conducteurs. En rassemblant l'expertise et les ressources collectives des deux organisations, cette collaboration vise à établir de nouvelles références en matière de technologies de test des semi-conducteurs.

« Nous sommes fiers de nous associer à Keysight, a déclaré Stojan Kanev, directeur général de la division Advanced Semiconductor Test (AST) de MPI Corporation. Cette collaboration témoigne des efforts inlassables de notre équipe et de notre quête incessante de l'excellence. Ensemble, nous établissons de nouvelles normes dans l'industrie, en veillant à ce que nos clients aient accès aux solutions de test les plus novatrices et les plus rentables. »

« Les puces hautement complexes et plus densément intégrées d'aujourd'hui rendent les tests de semi-conducteurs plus critiques et plus difficiles, a déclaré Sheri Wenzel, directeur du programme VAR/MSSP chez Keysight. En exploitant la force de MPI et de Keysight, nous sommes bien placés pour fournir des solutions de test qui répondent aux besoins en constante évolution de l'industrie des semi-conducteurs, aujourd'hui et demain. »

Stimuler l'innovation et la valeur dans le domaine du test des semi-conducteurs

Dans le cadre du programme Keysight Solutions Partner, MPI AST tirera parti des forces des deux sociétés pour fournir des solutions de pointe dans le secteur du test des semi-conducteurs. Cette collaboration porte sur :

- Collaboration et croissance : favoriser un partenariat qui met l'accent sur la croissance collaborative et l'innovation pour mieux répondre aux besoins changeants de l'industrie des semi-conducteurs.

- Expertise partagée : combiner l'expertise et les ressources des deux organisations pour offrir des solutions inégalées qui incarnent la qualité et l'excellence.

- Efficacité et réduction des coûts : développer des solutions visant à améliorer l'efficacité des tests et à réduire les coûts opérationnels pour les clients, sans compromettre les performances.

Cibler les principales frontières technologiques

Ce partenariat place stratégiquement MPI AST et Keysight pour mener des avancées dans les segments de marché critiques, y compris la caractérisation des appareils, les RF et les ondes millimétriques (mmWave), les circuits intégrés photoniques et les tests d'appareils haute puissance. En unissant leurs forces, les deux entreprises s'engagent à fournir à l'industrie des semi-conducteurs des solutions innovantes qui répondent à ses défis les plus urgents.

À propos de MPI Corporation

Fondée en 1995 et basée à Hsinchu, Taiwan, MPI Corporation est devenue un leader prééminent dans le domaine du test des semi-conducteurs, et elle s'est spécialisée dans les secteurs avancés dont les RF mmWave, les tests de haute puissance et la caractérisation des appareils. En tant qu'innovateur au sein de cinq unités commerciales de base, à savoir carte à sonde, automatisation de la photonique, test avancé des semi-conducteurs, test thermique et systèmes Celadon, MPI propose un large éventail de solutions. Celles-ci vont des technologies pionnières des cartes à sonde et des systèmes de sonde d'ingénierie aux testeurs complets, aux manipulateurs de matériaux, aux systèmes de flux d'air thermique et aux suites logicielles pour l'étalonnage et le test et la mesure de pointe. Elle se distingue comme la première société de cartes à sonde cotée sur le Taipei Exchange (TPEx) à Taiwan. MPI s'attache à cultiver les talents et à générer une valeur durable et souligne ainsi son approche dynamique pour favoriser les avancées. Positionnée à l'avant-garde des tests de semi-conducteurs, l'expertise de MPI dans des domaines critiques tels que les tests RF mmWave, les tests de haute puissance et la photonique du silicium solidifie sa stature de géant de l'industrie. Avec l'accent mis constamment sur la satisfaction du client, l'intégration de l'équipement de test et une poursuite de l'excellence, MPI Corporation accélère non seulement les progrès de l'industrie des semi-conducteurs, mais veille également à ce que nos partenaires commerciaux et nos clients obtiennent un succès inégalé dans leurs domaines de spécialité.

