ImmunAbs annonce la conclusion de son essai clinique de phase 1, révélant des résultats positifs sur la ligne supérieure

SÉOUL, Corée du Sud, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- ImmunAbs, une société de biotechnologie de pointe axée sur le développement de nouveaux traitements aux anticorps, a annoncé aujourd'hui la réussite de l'essai clinique de phase 1 pour IM-101. L'IM-101 est un anticorps monoclonal humanisé ciblant le complément C5, qui joue un rôle central dans l'activation des compléments. Le système des compléments est largement reconnu pour son implication critique dans les maladies auto-immunes.

L'essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo a été mené pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité préliminaire d'IM-101, un médicament ciblant le système du complément, en particulier le complément C5. Des volontaires sains ont été recrutés pour recevoir une dose ascendante unique d'IM-101 ou un placebo. Plus particulièrement, IM-101 a démontré une bonne tolérabilité, sans événements indésirables graves ou toxicité limitant la dose (TLD) observée à toute dose testée. ImmunAbs est heureux d'annoncer que l'essai a atteint tous les paramètres prédéfinis.

Le Dr. Dongjo Kim, PDG d'ImmunAbs, a exprimé son enthousiasme pour les résultats, déclarant : « nous sommes ravis de partager que les résultats sont positifs. Dans cet essai, nous avons évalué un biomarqueur critique pour l'inhibition du complément -- concentration sérique libre de C5 -- confirmant l'efficacité d'IM-101 dans la liaison à C5 chez l'homme. Ces résultats constituent une base solide pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients présentant des symptômes résiduels malgré la norme de soins actuelle. Nous attendons avec impatience de voir le potentiel thérapeutique d'IM-101 dans la prochaine étude de phase 2 ».

À propos d'ImmunAbs :

ImmunAbs est une société de biotechnologie au stade clinique créée en 2017. Engagée à fournir des traitements transformateurs à l'échelle mondiale, la société vise à développer de nouvelles thérapies par anticorps, en concentrant notamment ses efforts sur le programme principal ciblant les maladies auto-immunes graves. Soutenue par des fonds propres et des subventions gouvernementales, ImmunAbs recherche activement des investissements supplémentaires et une collaboration avec le milieu de la santé pour faire progresser IM-101 vers sa commercialisation.

