Huawei nommé leader dans le Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil, avec le score le plus élevé de 3 en « capacité d'exécution »

SHENZHEN, Chine, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé avoir été nommé leader dans le Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil, le seul fournisseur non nord-américain positionné dans le Leaders Quadrant.

De nos jours, il est largement admis que 2024 est la première année du déploiement à grande échelle du Wi-Fi 7. En tant que leader du Wi-Fi 7, Huawei poursuivra le lancement de 13 points d'accès Wi-Fi 7 tous scénarios en 2024, aidant ainsi les entreprises à construire une infrastructure numérique de pointe.

Huawei fait également preuve de leadership en matière de normes de construction de réseaux centrés sur l'expérience. Plus précisément, le CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s de Huawei fait passer les réseaux de campus d'une approche centrée sur la connectivité à une approche centrée sur l'expérience et se distingue par trois types d'amélioration de l'expérience :

Amélioration de l'expérience sans fil : La dernière technologie Wi-Fi 7 de Huawei propulse les réseaux sans fil vers de nouveaux sommets. La vitesse testée pour un seul terminal atteint 4,33 Gb/s, soit deux fois plus que celle du Wi-Fi 6E. De plus, la technologie unique de planification convergente de Huawei améliore considérablement la simultanéité multi-utilisateurs et permet des cours de RV 4K à 30 canaux sans distorsion. Une autre technologie inédite est le bouclier Wi-Fi, qui permet de dissimuler complètement les signaux Wi-Fi aux utilisateurs non autorisés.

Unique à Huawei, la solution d'assurance de l'expérience des applications s'appuie sur la technologie de découpage élastique pour garantir que les applications clés bénéficient exclusivement de voies rapides. En outre, la solution innovante d'assurance de l'expérience utilisateur VIP permet aux utilisateurs VIP de bénéficier de ressources de réseau exclusives, ce qui signifie qu'il n'y a aucune dégradation de l'expérience utilisateur VIP. Amélioration de l'expérience O&M : La première carte numérique de réseau de l'industrie, qui offre une visibilité de l'expérience à quatre niveaux (à savoir les réseaux, les utilisateurs, les terminaux et les applications). Cela facilite la localisation des causes profondes en un seul clic et permet de multiplier par 10 l'efficacité des opérations de maintenance et d'entretien. Plus important encore, elle peut prédire les tendances du trafic et recommander automatiquement la période optimale d'économie d'énergie, ce qui améliore l'efficacité énergétique et permet d'économiser 30 % d'énergie.

À l'avenir, Huawei continuera de se consacrer à la recherche technique et à l'innovation en matière de produits dans le domaine des infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil. Plus précisément, Huawei enrichira davantage ses portefeuilles de produits Wi-Fi 7 et innovera en matière de technologies afin d'être à la pointe des tendances en matière de technologie de réseau et d'offrir aux utilisateurs une expérience de connexion sans précédent.

Magic Quadrant de Gartner pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil, 6 mars 2024

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

