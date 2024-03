Chirantan « CJ » Desai nommé au conseil d'administration de MSCI Inc.





MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui que Chirantan « CJ » Desai, président et directeur de l'exploitation de ServiceNow, Inc. (« ServiceNow »), a été nommé administrateur indépendant du conseil d'administration de MSCI (le « conseil »), à compter d'aujourd'hui. M. Desai sera membre du comité stratégique et financier du conseil d'administration. Après la nomination de M. Desai, le conseil sera composé de 13 administrateurs.

« Tandis que MSCI investit activement dans l'accélération de nos approches axées sur la technologie et l'IA pour servir nos clients, CJ apportera une vaste expertise au conseil d'administration de MSCI dans ces domaines », déclare Henry A. Fernandez, président-directeur général de MSCI. « Son expérience en tant que président et directeur de l'exploitation de l'une des principales sociétés de logiciels d'entreprise au monde, supervisant les produits, la plateforme, l'IA, la conception, l'ingénierie, l'infrastructure cloud et la réussite des clients, nous offrira des informations inestimables. CJ rejoint un conseil d'administration solide doté d'une expertise approfondie dans les secteurs de l'investissement et de la technologie, et nous nous réjouissons de ses contributions », ajoute M. Fernandez.

« MSCI est l'un des principaux innovateurs dans le secteur de l'investissement, aidant les clients à relever les défis d'un paysage d'investissement en pleine transformation. Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration à ce moment crucial, alors que MSCI développe des outils et des solutions pour la prochaine évolution de l'investissement mondial en s'appuyant sur une technologie de pointe », déclare M. Desai. « Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et la direction pour continuer à assurer le succès de nos clients et à créer une valeur significative pour nos actionnaires. »

Chirantan « CJ » Desai est actuellement président et directeur de l'exploitation de ServiceNow (NYSE:NOW). Il dirige les opérations à l'échelle de l'entreprise afin de garantir la rigueur commerciale, et ce, de l'innovation à l'exécution. Avant de rejoindre ServiceNow, M. Desai était président de la division Emerging Technologies d'EMC, où il était responsable de l'ensemble du P&L pour les produits de technologie émergente, en mettant l'accent sur le lancement et la croissance de nouvelles activités. De novembre 2004 à septembre 2013, M. Desai a occupé plusieurs postes de direction chez Symantec Corporation, notamment celui de vice-président exécutif de la gestion de l'information et de vice-président principal de la sécurité des terminaux et des mobiles. M. Desai a commencé sa carrière chez Oracle Corp et a été un membre clé de l'équipe qui a lancé le premier service cloud d'Oracle. M. Desai est titulaire d'une maîtrise en informatique et d'un MBA de l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels pour la communauté mondiale des investisseurs. Avec plus de 50 ans d'expertise dans la recherche, les données et la technologie, nous favorisons de meilleures décisions d'investissement en permettant aux clients de comprendre et d'analyser les principaux facteurs de risque et de rendement et de construire en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions améliorées par la recherche à la pointe de l'industrie que les clients utilisent pour mieux comprendre et améliorer la transparence tout au long du processus d'investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.msci.com. MSCI#IR

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par l'utilisation de termes tels que « peut », « pourrait », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « chercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel » ou « continuer », ou la forme négative de ces termes ou d'autres terminologies comparables. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent au contrôle de MSCI et qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les accomplissements.

D'autres facteurs susceptibles d'affecter matériellement les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les accomplissements figurent dans le rapport annuel de MSCI sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 9 février 2024, ainsi que dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports courants sur formulaire 8-K, déposés ou fournis auprès de la SEC. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses sous-jacentes de MSCI s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent varier de manière significative par rapport aux prévisions de MSCI. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI concernant des événements futurs et est soumise à ces risques, incertitudes et hypothèses, ainsi qu'à d'autres, concernant les activités, les résultats d'exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités de MSCI. MSCI n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives pour une quelconque raison, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

