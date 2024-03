Pré-téléchargement mondial de NIGHT CROWS le 11 mars

Le MMORPG à succès « NIGHT CROWS », un jeu publié par Wemade et développé par MADNGINE, commencera son pré-téléchargement le 11 mars. Les utilisateurs peuvent télécharger les versions PC et mobile à l'avance sur le site officiel...

La plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaie CoinEx et ViaBTC, le pool minier de crypto-monnaies de premier rang, se sont associés pour lancer une nouvelle campagne passionantes, « A Travel of Less is More », afin d'offrir à cinq heureux...