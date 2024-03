Le gouvernement du Canada lance le Centre d'excellence sur le méthane et un appel de propositions connexe





OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Pour faire face aux pires impacts des changements climatiques et prospérer dans un avenir carboneutre, le Canada doit réduire ses émissions de méthane de toute urgence et saisir cette excellente occasion d'exercer son leadership. Le méthane, qui a un potentiel de réchauffement climatique au moins 80 fois supérieur à celui du CO 2 sur un horizon de 20 ans, représente 14 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada en équivalent CO 2 . La réduction des émissions de méthane est l'un des moyens les plus rapides, les plus économiques et les plus efficaces de lutter contre les changements climatiques. Au Canada, de récentes études ont démontré que les inventaires ascendants sous-estiment les émissions de méthane de l'industrie pétrolière et gazière de 25 à 90 %, d'où l'importance de mettre en place de meilleures méthodes de mesure.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ont lancé officiellement le Centre d'excellence sur le méthane du Canada et un appel à projets de mesure et d'atténuation des émissions de méthane.

Lancé par un investissement initial de 30 millions de dollars, le Centre d'excellence sur le méthane vise à améliorer la précision des mesures, la compréhension, la production de rapports et l'atténuation en misant sur les données clés, les techniques de mesure et le développement de la technologie. Le Centre améliorera le partage des savoirs entre les chefs de file de l'industrie, les secteurs émetteurs, les provinces, les territoires et les partenaires à l'international. Ensemble, ces activités favoriseront des projets et des technologies qui réduisent les émissions pour lutter contre les changements climatiques, créer de bons emplois, ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux et soutenir une économie propre et compétitive.

Le Centre rassemblera aussi des spécialistes et des parties prenantes pour former une communauté de pratique qui collaborera à des initiatives devant encourager la création, le déploiement et l'essor de solutions pour la mesure et l'atténuation des émissions de méthane au Canada, par exemple la Communauté de collaboration pour la croissance propre, une platefome d'échange d'informations.

Financé par le Programme d'innovation énergétique, l'appel de propositions annoncé aujourd'hui servira principalement à investir dans la conception de méthodes plus efficaces pour mesurer, déclarer et vérifier les émissions de méthane, et, dans une moindre mesure, dans des projets axés sur l'atténuation des émissions de méthane difficiles à éliminer.

Les projets financés dans le cadre de cet appel de propositions, ainsi que les autres travaux associés au Centre d'excellence, revêtent une importance cruciale, puisque les émissions de méthane - notamment les fuites, aussi appelées « émissions de méthane fugitives » - sont sous-estimées depuis des dizaines d'années, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Il est essentiel de pouvoir mieux mesurer les émissions pour stimuler l'économie propre et asseoir la position du Canada dans le dossier climatique. Cette amélioration de la capacité de mesure jouera un rôle clé dans l'atteinte de l'objectif canadien de ramener les émissions de méthane du secteur pétrogazier à des niveaux inférieurs de 75 % à ceux de 2012 d'ici 2030.

Les Canadiens sont en pointe dans les domaines de la technologie, de la réglementation et de la science des émissions de méthane. Comme le Canada fait figure de pionnier dans la gestion du méthane, son expertise a aidé des pays du monde entier à élaborer des stratégies pour limiter leurs émissions de méthane. Le Canada continue d'ailleurs de travailler avec des partenaires ayant une communauté de vues, dont les quelque 150 signataires du Global Methane Pledge, qui s'engagent à réduire collectivement les émissions mondiales de méthane attribuables aux activités humaines d'au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

L'annonce d'aujourd'hui fait progresser notre action climatique tout en catalysant l'innovation et en produisant des retombées économiques. Par l'entremise du Centre d'excellence et de différentes autres structures, le Canada continuera d'investir dans les technologies et projets innovants qui constituent les pierres angulaires d'une économie carboneutre forte et prospère.

« Nous prenons des mesures pour soutenir l'innovation, réduire les émissions et renforcer la compétitivité des secteurs qui constituent des fers de lance de l'économie propre. L'avant-gardisme du Canada dans la réglementation des émissions de méthane a été un moteur pour plus de 170 entreprises canadiennes, preuve que la réduction de ces émissions permet à la fois de combattre les changements climatiques et de créer des débouchés pour nos entreprises. Grâce au Centre d'excellence, le Canada pourra honorer ses engagements de réduction des émissions de méthane et en tirer des avantages économiques, sanitaires et climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous voyons se développer au Canada une communauté d'innovateurs prêts à déployer des solutions pour contrôler et réduire les émissions de méthane. Ce nouveau Centre d'excellence sur le méthane jouera un rôle fondamental en permettant à des acteurs de premier plan, entre autres l'industrie, de conjuguer leurs efforts pour élaborer et mettre en application des solutions qui permettront au Canada de limiter ses émissions de méthane en appui à ses objectifs climatiques et économiques. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La réduction des émissions de méthane du secteur pétrogazier est l'une des belles réussites de l'action climatique du Canada. Pour approfondir cette action, il nous faut encore améliorer la mesure, le suivi et la déclaration des émissions de méthane. Le Centre d'excellence sur le méthane réunira des chefs de file qui mettront en commun leurs connaissances et leur expérience afin de faire progresser la science et les technologies nécessaires pour réduire les émissions de méthane. Comme le méthane est un puissant gaz à effet de serre, il est urgent d'agir pour quantifier et réduire les émissions afin de lutter contre les changements climatiques et de protéger notre environnement. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

On peut trouver de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité liés à l'appel de propositions dans le Guide du demandeur. Vous avez jusqu'au 17 avril 2024, à 18 h (HE) , pour manifester votre intérêt.

, pour manifester votre intérêt. Outre les travaux en cours, l'appel de propositions et le réseau de collaboration, le Centre d'excellence sur le méthane tiendra également une série de conférences visant à mettre en commun de nouvelles connaissances et méthodes de pointe en matière de mesure et d'atténuation des émissions de méthane. Si vous souhaitez animer une conférence ou proposer un sujet, veuillez remplir le formulaire à cet effet.

Le méthane est, après le dioxyde de carbone, le deuxième gaz qui contribue le plus au changement climatique. Il est à l'origine d'environ 30 % du réchauffement de la planète depuis l'ère préindustrielle.

Le secteur pétrolier et gazier est le plus important émetteur de gaz à effet de serre. La réduction des émissions de méthane provenant de ce secteur comprend de nombreuses solutions à faible coût et constitue l'un des moyens les plus efficaces de ralentir le rythme du réchauffement climatique.

Le Canada a été l'un des premiers pays au monde à publier un règlement de portée nationale qui établit des cibles de réduction des émissions de méthane pour son secteur pétrolier et gazier. C'est également le premier pays qui s'est engagé à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'au moins 75 % d'ici 2030 (par rapport aux niveaux de 2012). Le Canada est en voie d'atteindre son objectif de réduction pour 2025, soit une diminution de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2012, ce qui permettra au pays d'inscrire son action dans le prolongement de sa stratégie visant à aller plus vite et plus loin.

a été l'un des premiers pays au monde à publier un règlement de portée nationale qui établit des cibles de réduction des émissions de méthane pour son secteur pétrolier et gazier. C'est également le premier pays qui s'est engagé à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'au moins 75 % d'ici 2030 (par rapport aux niveaux de 2012). est en voie d'atteindre son objectif de réduction pour 2025, soit une diminution de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2012, ce qui permettra au pays d'inscrire son action dans le prolongement de sa stratégie visant à aller plus vite et plus loin. Depuis 2016, le Canada investit dans des projets et des recherches sur la réduction des émissions de méthane. Figurent au nombre de ces investissements : 170 millions de dollars pour inciter le secteur de l'énergie à réduire les émissions de méthane dans l'industrie pétrolière et gazière et à se conformer à la réglementation stricte à ce chapitre dans le cadre du Fonds de réduction des émissions; 25,5 millions de dollars dans le cadre du Programme de croissance propre et du Programme d'innovation énergétique pour favoriser l'innovation au chapitre de la mesure et de la réduction des émissions de méthane, y compris les investissements suivants : 11 millions de dollars pour le Centre d'essais des émissions du fonds GNFI (9 millions de dollars de RNCan et 2 millions de dollars de PrairiesCan cette année); 1,87 million de dollars à l'Université Carleton; 7,1 millions de dollars depuis 2019 pour des efforts de recherche menés par le gouvernement afin de renforcer les méthodes de mesure, de déclaration, de vérification et de production de données.

Plusieurs partenaires internationaux, dont les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, le Brésil, la Colombie et le Mexique, unissent leurs efforts à ceux du Canada pour réglementer et contrôler les émissions de méthane. Il s'agit d'une occasion pour le Canada de faire figure de chef de file et de partager ses pratiques exemplaires avec le nombre croissant de pays qui interviennent dans ce dossier.

Le Canada participe activement à diverses initiatives internationales liées aux émissions de gaz à effet de serre, notamment l'engagement mondial sur le méthane, l'Initiative mondiale sur le méthane, le forum des producteurs carboneutres et la Coalition pour le climat et l'air pur.

