Message de la gouverneure générale à l'occasion du Jour du Commonwealth

OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le Commonwealth représente une richesse de cultures, de langues, d'expériences et d'origines. Aujourd'hui, nous célébrons ce qui nous unit tous : la volonté commune d'améliorer nos communautés et de protéger notre planète et notre climat, et de relever les défis liés à notre monde interconnecté tout en saisissant les occasions qu'il nous offre. Ce faisant, nous bâtissons un avenir prometteur pour les générations à venir et veillons au mieux-être social, environnemental et économique de tous les peuples.

D'un continent et d'un océan à l'autre, nous avons jeté des ponts faits de compréhension, d'amitié et de collaboration. Le Canada se joint aux autres membres du Commonwealth pour faire face à l'avenir -- à notre avenir commun -- avec clairvoyance et résilience. Nous sommes d'avis que la meilleure façon de relever les défis mondiaux et de bâtir des communautés plus fortes est d'utiliser le pouvoir du dialogue, en accordant une place centrale au respect, à la compréhension, à la diversité et à l'égalité dans tout ce que nous faisons.

En ce Jour du Commonwealth, rappelons-nous que nous pouvons travailler ensemble pour créer un monde plus inclusif. Puissent nos valeurs communes et nos efforts collectifs continuer à renforcer les liens d'amitié et de coopération qui nous unissent.

Mary Simon

11 mars 2024 à 08:31

