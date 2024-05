VT Markets conclut l'événement exclusif de Monaco





MONACO, 3 mai 2024 /CNW/ - VT Markets, un important partenaire de courtage multiactif et partenaire officiel de l'équipe Maserati MSG Racing, a conclu avec succès une série d'événements exclusifs tenus à Monaco, en tandem avec le 2024 Monaco E-Prix, offrant un cadre intime et prestigieux à un groupe restreint d'invités VIP, de partenaires et de représentants des médias.

L'événement médiatique a débuté le 26 avril en présence de partenaires, de clients et de médias généraux, financiers et de sports motorisés, ainsi que des pilotes de Maserati MSG Racing, Maximilian Günther et Jehan Daruvala. Ludovic Moncla, chef des sociétés affiliées à VT Markets, a présenté la vision de VT Markets pour le partenariat, soulignant des valeurs communes comme l'innovation, le rendement, l'accessibilité et le développement durable. Scott Swid, président et propriétaire principal de Maserati MSG Racing, a chaleureusement accueilli VT Markets au sein de la famille de partenaires de Maserati MSG Racing et a souligné l'importance de l'harmonisation avec des partenaires qui partagent des valeurs semblables. Les deux parties ont également procédé à un échange cérémoniel de jetons.

« Le Monaco E-Prix est l'événement le plus emblématique du calendrier de Formule E, et le fait de pouvoir partager l'expérience de notre course à domicile avec nos partenaires est toujours très significatif. VT Markets fait partie intégrante de notre famille à Maserati MSG Racing, et en tant que prolongement de l'équipe, il joue un rôle essentiel dans l'orientation de notre parcours pour l'avenir. « Des expériences comme celle-ci ne font qu'enrichir notre relation, et je me réjouis à l'idée de poursuivre ensemble notre parcours déjà passionnant et gratifiant pour le reste de la saison 10 », a fait remarquer Scott Swid.

Les participants ont reçu des casquettes signées des conducteurs et ont saisi des moments avec le Tipo Folgore de Gen3 de la saison 10. Après l'événement médiatique, les participants ont entrepris une excursion de luxe en catamaran le long de la côte monégasque pour un après-midi de réseautage agréable.

« Notre partenariat avec Maserati MSG Racing renforce notre engagement à offrir à nos clients des expériences qui trouvent écho bien au-delà de la négociation traditionnelle, en établissant des liens avec les amateurs à l'échelle mondiale », a commenté Ludovic Moncla.

Le jour de la course, les participants de VT Markets ont encouragé Maserati MSG Racing à La Rascasse et dans les tribunes. Malgré les défis qu'elle a dû relever pendant la course, l'équipe a remporté une neuvième place, ajoutant deux points à son compte de saison.

L'événement a suscité des commentaires positifs de la part des participants. « Les occasions de réseautage, l'ambiance luxueuse et l'hospitalité exceptionnelle ont dépassé mes attentes », a déclaré un client VIP de VT Markets. « J'espère être de nouveau invité à participer à un autre événement de VT Markets. »

À propos de VT Markets :

VT Markets est un courtier multiactif réglementé présent dans plus de 160 pays. À ce jour, elle a remporté de nombreuses distinctions internationales, y compris le meilleur service à la clientèle et le courtier qui connaît la croissance la plus rapide.

Conformément à sa mission de rendre la négociation accessible à tous, VT Markets offre actuellement un accès sans entrave à plus de 1 000 instruments financiers et une expérience de négociation transparente grâce à son application mobile primée.

Pour en savoir plus, visitez le site Web officiel de VT Markets ou envoyez-nous un courriel à [email protected]. Vous pouvez également suivre VT Markets sur Facebook , Instagram ou LinkedIn .

