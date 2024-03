AVIS AUX MÉDIAS - ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT A MONTRÉAL





MONTRÉAL, le 8 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec feront une annonce concernant le logement à Montréal.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et députée de Hochelaga au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'infrastructure et des Collectivités et député de Nova-Centre, Mme. France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec, Mme. Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation et maire d'arrondissement pour le Sud-Ouest pour l'événement.

Date : Le 11 mars 2024



Heure : 12 h 30 (HAE)



Lieu : 7650,20e Avenue

Montréal (Québec)

SOURCE Gouvernement du Canada

8 mars 2024 à 21:33

