Participez à la campagne de halving de CoinEx et ViaBTC pour gagner un voyage de 7 jours au Salvador

HONG KONG, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- La plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaie CoinEx et ViaBTC, le pool minier de crypto-monnaies de premier rang, se sont associés pour lancer une nouvelle campagne passionantes, « A Travel of Less is More », afin d'offrir à cinq heureux gagnants un voyage de sept jours au Salvador. Cette escapade de sept jours et six nuits dans la « ville Bitcoin » pionnière vise à montrer comment les crypto-monnaies comme Bitcoin incarnent parfaitement la philosophie « Less is More ».

Salvador, le paradis des crypto-monnaies

La campagne invite les utilisateurs de CoinEx et de ViaBTC à découvrir le pouvoir transformateur du Bitcoin au Salvador. Le Salvador est réputé comme la capitale crypto et le pionnier de l'adoption mondiale des crypto-monnaies. En tant que premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, le Salvador a attiré d'innombrables amateurs de crypto-monnaies. En plus d'être une monnaie numérique, le Bitcoin fait partie intégrante de la vie quotidienne au Salvador, des transactions journalières aux activités de loisirs. Son approche progressive a fait du Salvador un paradis pour les amateurs de crypto-monnaie du monde entier. Le voyage permettra aux gagnants de mieux comprendre comment les monnaies virtuelles révolutionnent la finance dans ce pays.

Campagne « A Travel of Less is More » : modalités d'inscription et récompenses

Pour avoir une chance de gagner, les nouveaux utilisateurs de CoinEx qui s'inscrivent et exécutent un échange (avec un volume d'échange total de 200U sur n'importe quel marché) pendant la campagne se qualifieront automatiquement pour le tirage au sort.

D'autre part, les utilisateurs existants de CoinEx doivent remplir un formulaire et parrainer l'inscription de 10 amis pendant la période de la campagne. Au moins 3 amis parrainés doivent effectuer des transactions avec succès (avec un volume d'échange total de 100U sur n'importe quel marché) pour que leur parrain soit qualifié.

En ce qui concerne la campagne de ViaBTC, les utilisateurs qui contribuent au taux de hachage de BTC sur ViaBTC pendant plus de 5 jours sur la période de l'événement se qualifieront également pour le tirage au sort, en vue de gagner le voyage de 7 jours au Salvador. Pour participer, les utilisateurs peuvent cliquer ici dès maintenant. Affichant un taux de hachage de BTC parmi les cinq plus élevés, ViaBTC est un pool mondial complet de minage de crypto-monnaie.

Les 5 gagnants sélectionnés au hasard partiront pour un voyage de sept jours et six nuits au Salvador, avec vol aller-retour et hébergement pris en charge par CoinEx et ViaBTC. De plus, CoinEx et ViaBTC fourniront des vêtements et des accessoires de marque pour que les gagnants puissent lancer leur voyage en toute élégance. Pour obtenir des récompenses supplémentaires, les gagnants qui créent et partagent une vidéo de voyage mettant en vedette des éléments CoinEx et ViaBTC sur les médias sociaux recevront 50 $ en bons de restauration.

Favoriser l'adoption des crypto-monnaies avec professionnalisme

Ce concours illustre l'engagement commun des marques à favoriser l'adoption des crypto-monnaies grâce à des initiatives immersives et interactives. En tant que pionniers dans le domaine des crypto-monnaies, CoinEx et ViaBTC ont lancé cette campagne visant à présenter l'utilité réelle des monnaies virtuelles comme Bitcoin, en respectant leurs principes de marque de professionnalisme, de simplicité et de sécurité. Les participants acquerront de précieuses perspectives sur la façon dont les crypto-monnaies créent de nouvelles possibilités financières dans le monde entier.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies établie en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, des échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Depuis sa création, CoinEx adhère fermement au principe de service « centré sur l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de créer un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour le trading de cryptomonnaies, CoinEx permet à des personnes de différents niveaux d'expérience d'accéder sans effort au monde des cryptomonnaies en proposant des produits faciles à utiliser.

